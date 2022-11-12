Kể từ ngày 20/10 âm lịch: Phật Tổ độ trì, 3 con giáp này có vận may lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, sắp tới hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 06:39

Những con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần khởi sắc về tài vận, cơ hội làm giàu đã đến.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể liệt vào nhóm những người có tính cách 7 phần bình tĩnh, 3 phần bốc đồng, không hoàn toàn là những người có thể xử trí mọi việc theo lý trí. Có những lúc bạn sẽ bị sự nóng vội nhất thời làm cho quay cuồng khiến mất bình tĩnh, đẩy bản thân rơi vào thế bí.

Song may mắn là con giáp này vẫn có thể dựa vào khả năng của bản thân để khôi phục lại trạng thái bình thường.

Kể từ ngày 20/10 âm lịch: Phật Tổ độ trì, 3 con giáp này có vận may lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, sắp tới hỷ sự liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (20/10 âm lịch), người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc, từ đó, các bạn có thể ung dung bước trên một con đường tương đối thuận lợi về mọi mặt trong cuộc sống. Chỉ cần người tuổi Dần sẵn sàng nắm bắt, không để cơ hội tuột khỏi tầm tay, bình tĩnh xử trí mọi việc, đến cuối năm 2022 sẽ là khoảng thời gian nhiều kỳ vọng. 

Chẳng những vậy, niềm vui còn tới với Dần khi tài lộc ào ào đổ về túi. Bản mệnh vô cùng phấn khởi nhìn nguồn tài chính của mình ngày càng dồi dào hơn. Người làm kinh doanh thu về nhiều lợi nhuận khi các đơn hàng, khách hàng tấp nập. Việc làm ăn càng ngày càng suôn sẻ, tiền bạc chi tiêu thoải mái.

Tuổi Thìn

Kể từ ngày 20/10 âm lịch này, người tuổi Thìn sẽ vô cùng may mắn, cuộc sống có những bước tiến tích cực. Đây chính là thời điểm mà tuổi Thìn gánh tài lộc về nhà vô cùng sung túc.

Kể từ ngày 20/10 âm lịch: Phật Tổ độ trì, 3 con giáp này có vận may lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, sắp tới hỷ sự liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người tuổi Thìn nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc đều được giải quyết, công việc thăng tiến. Trên phương diện tài lộc, tình hình tài chính ổn định nên người tuổi Rồng có cơ hội để tận hưởng những ngày tiền bạc căng ví. Đây lúc mà bạn sẽ có thể tận dụng để phát triển sự nghiệp mà mình ấp ủ đã lâu.

Vận trình tình cảm đón nhiều may mắn. Mặt Trăng vuông góc với sao Diêm Vương đem đến cho người độc thân cơ hội làm quen, gặp gỡ với nhiều người khác giới. Nhờ sự tinh tế và khéo léo mà bạn có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với đối phương ngay trong lần gặp mặt đầu tiên.

Tuổi Ngọ

Kể từ ngày mai (20/10 âm lịch), Sao Tử Vi xuất hiện trong vận trình của người tuổi Ngọ cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của mình.

Các mối quan hệ xã giao thuận lợi giúp Sửu dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác, phát triển.

Kể từ ngày 20/10 âm lịch: Phật Tổ độ trì, 3 con giáp này có vận may lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, sắp tới hỷ sự liên miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, mọi việc sắp tới sẽ tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao.

Khi được giao cho những nhiệm vụ trọng đại, con giáp phát tài cuối năm 2022 nên nhanh chóng nắm bắt. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Nếu hoàn thành tốt, không những bạn được thưởng nóng mà còn có cơ hội được thăng chức, tăng lương, đảm bảo tương lai về lâu về dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Nhà tiên tri lừng danh báo mộng: Sáng sớm ngày mai (13/11/2022), 3 con giáp mở cửa thấy hũ vàng trước sân, tài lộc bừng sáng, khai thông vận mệnh

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Tử vi hàng ngày của 12 con giáp Chủ nhật (13/11/2022) cho thấy, tài lộc của 3 con giáp sau đây tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ.

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