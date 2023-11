Tử vi con giáp phát tín hiệu: Chủ nhật tuần này (13/11), top 3 tuổi được lộc Tổ tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời, cuộc sống sắp tới hanh thông rực rỡ, giàu có phát đạt

Lại thêm Thực Thần dõi, những người tuổi Tuất liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng trong những ngày cuối năm. Hoặc thậm chí, nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số…, biết đâu bất ngờ, Thần May mắn sẽ mỉm cười với bạn!

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong top 3 con giáp dễ trúng số vào chủ nhật tuần này (13/11) đó chính là tuổi Tuất. Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số trong ngày cuối tuần này của họ cực cao.

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Tuất rất tốt, vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì con giáp này cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có nhiều tiến triển thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới cho mình và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bạn ngày một nhiều hơn.

Ngoài ra, Cát tinh “Thiên Đức” là sao mang lại lộc quý nhân, được cát tinh phù hộ người tuổi Sửu ắt có quý nhân giúp đỡ nên tài vận vô cùng may mắn. Con giáp này có thể bỏ tiền ra chơi xổ số hoặc mang tiền đi đầu tư, chắc chăn sẽ thu lại khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Gà sẽ rất tốt trong ngày Chủ nhật cuối tuần này (12/11). Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với những ngày đầu tuần. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền. Đã vậy, tuổi Dậu còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Thành quả này một phần do may mắn, một phần do thời cơ thích hợp và Dậu quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỉ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!