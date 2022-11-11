Tử vi con giáp phát tín hiệu: Chủ nhật tuần này (13/11), top 3 tuổi được lộc Tổ tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời, cuộc sống sắp tới hanh thông rực rỡ, giàu có phát đạt

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 12:46

Dù là cuối tuần, những con giáp này cũng nên chuẩn bị tinh thần đón tiền bạc đang ùn ùn kéo về nhà, phát tài phát lộc.

Tuổi Tuất

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong top 3 con giáp dễ trúng số vào chủ nhật tuần này (13/11) đó chính là tuổi Tuất. Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số trong ngày cuối tuần này của họ cực cao. 

Tử vi con giáp phát tín hiệu: Chủ nhật tuần này (13/11), top 3 tuổi được lộc Tổ tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời, cuộc sống sắp tới hanh thông rực rỡ, giàu có phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm Thực Thần dõi, những người tuổi Tuất liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng trong những ngày cuối năm. Hoặc thậm chí, nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số…, biết đâu bất ngờ, Thần May mắn sẽ mỉm cười với bạn!

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Tuất rất tốt, vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì con giáp này cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác. 

Tuổi Thìn

Cơ hội kiếm tiền làm giàu mà Thìn mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng đến vào ngày Chủ nhật cuối tuần này (13/11). Tử vi cho biết nguồn thu của bản mệnh tăng lên khá rõ, dù là việc tay trái, hay kinh doanh buôn bán đều có nguồn tăng đáng kể. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn tìm thấy được tài lộc về cho mình.

Tử vi con giáp phát tín hiệu: Chủ nhật tuần này (13/11), top 3 tuổi được lộc Tổ tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời, cuộc sống sắp tới hanh thông rực rỡ, giàu có phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có nhiều tiến triển thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới cho mình và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bạn ngày một nhiều hơn.

Ngoài ra, Cát tinh “Thiên Đức” là sao mang lại lộc quý nhân, được cát tinh phù hộ người tuổi Sửu ắt có quý nhân giúp đỡ nên tài vận vô cùng may mắn. Con giáp này có thể bỏ tiền ra chơi xổ số hoặc mang tiền đi đầu tư, chắc chăn sẽ thu lại khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Gà sẽ rất tốt trong ngày Chủ nhật cuối tuần này (12/11). Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái. 

Tử vi con giáp phát tín hiệu: Chủ nhật tuần này (13/11), top 3 tuổi được lộc Tổ tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời, cuộc sống sắp tới hanh thông rực rỡ, giàu có phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với những ngày đầu tuần. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền. Đã vậy, tuổi Dậu còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất. 

Thành quả này một phần do may mắn, một phần do thời cơ thích hợp và Dậu quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỉ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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