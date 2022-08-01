Kể từ ngày 2/8/2022, tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp này may mắn được Thần Tài kề cạnh, thu về nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng

Theo tử vi cho biết, ngày mai (2/8), Thần Tài hiển linh và chiếu mệnh tuổi Thân, giúp con giáp này làm gì cũng may mắn. Đồng thời, tuổi Thân sẽ đón nhận tài khí từ tứ phương tụ về. Bản mệnh sẽ có tiền nong rủng rỉnh trong tay, tiền nong tiêu hoài không hết, dù là làm ăn kinh doanh hay làm mướn ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn chi tiêu luôn thoải mái hơn người.

Tử vi 12 con giáp cho biết, lúc sinh ra những con giáp cầm tinh những chú Khỉ đều là những người thông minh sắc xảo, thông minh khôn khéo hơn người. Trong cuộc sống họ luôn dũng cảm đối diện với những thử thách và vượt qua nhẹ nhõm.

Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Những người tuổi Thân làm mướn ăn lương thì thời khắc này nên tận dụng để thể hiện ý thức trách nhiệm cao với công việc của mình. Trong thời kì này bạn với khả năng được cấp trên đề bạt, sau những phấn đấu không ngừng nghỉ đó Thân hãy nắm lấy thời cơ này đi nhé.

con giáp này chính là con giáp phát tài ngày mai do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh.

Thìn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn thì dần về cuối ngày, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể Thìn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, vào ngày mai, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đây được coi là thời khắc cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho những hoạt động cầu tài, mở shop, khai trương của người tuổi Tỵ. Chưa hết công việc sắp tới thuận lợi hơn người, con giáp này nên đi công việc, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn.

Người tuổi Tỵ không những có tiền nong dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc với tiền thưởng hoa hồng - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc với Thực Thần nâng đỡ nên con giáp Tỵ cũng dễ với lộc bất thần. Người tuổi Tỵ không những có tiền nong dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc với tiền thưởng hoa hồng. Tỵ xứng đáng với được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời kì qua.

Đường tơ duyên của bản mệnh từ ngày mai, ko với nhiều biến động. Người đang yêu nhận được sự ủng hộ của gia đình 2 bên, nếu tình cảm đã chín muồi thì với thể tính chuyện xa xôi hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.