Kể từ ngày 14/10/2022, 3 con giáp sắp tới may mắn cả tình lẫn tài, cầu tài được tài, cầu an có an, xây dựng cơ nghiệp đồ sộ

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 19:56

Kể từ ngày 14/10/2022, có 3 con giáp chiếm ưu thế hàng đầu, tài lộc về tay không ngớt, đặc biệt có quý nhân bám gót.

Tuổi Hợi

Người cầm tinh con Lợn nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên. Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. 

Kể từ ngày 14/10/2022, 3 con giáp sắp tới may mắn cả tình lẫn tài, cầu tài được tài, cầu an có an, xây dựng cơ nghiệp đồ sộ - Ảnh 1
Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, kể từ ngày mai, tuổi Hợi có cục diện Tam Hợp hỗ trợ cực lớn. Con giáp này có thành tựu vượt bậc. Dù làm gì bản mệnh cũng có quý nhân phù trợ, vượt qua hoạn nạn, tiền của tự tìm đến cửa. Cuộc sống của tuổi Hợi tiếp tục đi lên đỉnh cao mới với tốc độ đáng kinh ngạc.

Con giáp tuổi Hợi có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn. Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thái độ lạc quan. Người tuổi này sống nhân nghĩa nên về sau ắt nhận được phước lành. Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.

Kể từ ngày 14/10/2022, 3 con giáp sắp tới may mắn cả tình lẫn tài, cầu tài được tài, cầu an có an, xây dựng cơ nghiệp đồ sộ - Ảnh 2
Vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

 

kể từ ngày mai, vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sinh ra có phần vất vả cơ cực nên đã có trong mình được ý chí mạnh mẽ, tôi luyện bản thân cứng cỏi đương đầu với khó khăn. Vậy nên trước giờ những gì xảy ra với con giáp này đều được một tay bản thân dẹp sang một bên. 

Kể từ ngày 14/10/2022, 3 con giáp sắp tới may mắn cả tình lẫn tài, cầu tài được tài, cầu an có an, xây dựng cơ nghiệp đồ sộ - Ảnh 3
Bản mệnh lại càng nở hoa dồi dào khi đón nhận những tin tốt đẹp đến từ phương diện Hỷ Thần, cộng thêm sự xuất hiện của Tam Hội nâng đỡ, bản mệnh bước qua sóng gió nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu có duyên với kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online, tuy không phải một người khéo ăn nói trong giao tiếp nhưng lại luôn biết cách giữ chừng mực khi giao tiếp bằng con chữ nên rất được mọi người ủng hộ. 

kể từ ngày mai, bản mệnh lại càng nở hoa dồi dào khi đón nhận những tin tốt đẹp đến từ phương diện Hỷ Thần, cộng thêm sự xuất hiện của Tam Hội nâng đỡ, bản mệnh bước qua sóng gió nhẹ nhàng. 

Công việc kinh doanh đi lên trông thấy, lợi nhuận mang lại là câu trả lời thiết thực nhất cho sự cố gắng của bạn. Nhưng về phương diện tình cảm lại dễ gặp trục trặc do đối phương chưa thực sự hiểu được về tính cách của bạn, hãy lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn cho nhau thấu hiểu nhé!

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h30 sáng mai (14/10/2022), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Đúng 7h30 sáng mai (14/10/2022), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Đúng 7h30 sáng mai (14/10/2022), những con giáp này hay giúp đỡ người khác, sống khiêm nhường nên được nhiều người yêu mến, có quý nhân phù trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 52 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 52 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 52 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 52 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người