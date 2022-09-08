Kể từ ngày (10/9/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng gọi tên 3 con giáp trúng thưởng, tiền bạc của cải dồi dào, làm 1 hưởng tới 10, vận trình sắp tới may mắn song hành, thuận lợi đủ đường

Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra. Chưa kể các dự án đầu tư của họ tới đây còn phát triển vượt bậc khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp Ngọ đem về số tiền khổng lồ trong thời gian này.

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 10/9/2022 hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian tương đối cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn tam tai, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Đối với người tuổi Tỵ, thời gian này được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa.

Khoảng thời gian tới, con giáp tuổi Ngọ nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Tử vi dự đoán kể từ ngày 10/9/2022 công việc của tuổi Tỵ diễn ra vô cùng thuận lợi, khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù làm nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển vượt bậc khi có sự trợ giúp đến từ quý nhân, các dự án kinh doanh hứa hẹn mang về cho con giáp này hàng tỷ đồng.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Với người độc thân, thời cơ cũng đã chín muồi để bắt đầu một mối quan hệ.

Tử vi dự đoán kể từ ngày 10/9/2022 công việc của tuổi Tỵ diễn ra vô cùng thuận lợi, khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kể từ ngày 10/9/2022 cho biết người tuổi Thân được Thực Thần hộ mệnh nên sẽ nhận nhiều tin vui về tài lộc. Những người làm công việc tự do sẽ nhận được khoản tiền thù lao sau khi đã hoàn thành tốt hợp đồng.

Còn những tuổi Thân làm công ăn lương sẽ sắp xếp hợp lý thời gian để làm thêm các công việc khác, gia tăng thu nhập. Trong lúc tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này đã sẵn sàng mua những món đồ thiết yếu trong gia đình.

Còn trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội làm quen với những đối tượng khác giới. Nếu cảm thấy có thiện cảm với đối phương thì đừng ngần ngại cho họ và bản thân cơ hội nhé.

Những tuổi Thân làm công ăn lương sẽ sắp xếp hợp lý thời gian để làm thêm các công việc khác, gia tăng thu nhập. Trong lúc tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này đã sẵn sàng mua những món đồ thiết yếu trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!