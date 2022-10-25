Kể từ ngày 1/10 Âm lịch, 3 con giáp trút bỏ vận xui của tháng 9, Thần Tài "yên vị" trong nhà ban tài lộc, từ đây tựa như "cá chép hoá rồng", tình - tiền - danh mỹ mãn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 13:44

Kể từ tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp sau sẽ đón nhận 3 tháng cuối cùng của năm đầy sung túc và hạnh phúc, chuẩn bị ăn Tết linh đình. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, siêng năng, họ chưa bao giờ than phiền về công việc của mình. Trên hết, tuổi Thân là những người trân trọng lao động và họ luôn muốn cố gắng, nỗ lực để có thể xây dựng cuộc sống như mong muốn. 

Thời gian qua, tài vận của tuổi Thân bị cản trở về nhiều mặt, có lúc họ ngỡ rằng cuộc sống mình tương đối ổn định nhưng tất cả chỉ là tạm bợ, không suôn sẻ. Tuy nhiên, tử vi học có nói, vận may tuổi Thân đến trễ hơn những con giáp khác. 

Cụ thể, bắt đầu từ tháng 10 Âm lịch này chính là lúc cuộc sống của tuổi Thân có chuyển biến bất ngờ. Vào thời gian này, họ sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đem đến cơ hội vàng cho tuổi Thân, giúp họ làm giàu. 

Lúc này, tài sản tuổi Thân tăng lên bất ngờ, từ đó việc xây dựng cuộc sống phú quý xa hoa chỉ trong tầm tay.

Kể từ ngày 1/10 Âm lịch, 3 con giáp trút bỏ vận xui của tháng 9, Thần Tài 'yên vị' trong nhà ban tài lộc, từ đây tựa như 'cá chép hoá rồng', tình - tiền - danh mỹ mãn trăm bề - Ảnh 1
Cụ thể, bắt đầu từ tháng 10 Âm lịch này chính là lúc cuộc sống của tuổi Thân có chuyển biến bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất. Cuộc sống của tuổi Hợi khá bình yên, ở nhà được bố mẹ bao bọc thương yêu, bước ra xã hội được bạn bè quý mến, nhiệt tình giúp đỡ. 

Tuy nhiên, tài vận của tuổi Hợi thời gian trước không mấy khả quan. Tuổi Hợi không phải là con giáp nghèo khổ nhưng họ lại không quá giàu có như người khác. Tử vi học có nói, vào tháng 10 Âm lịch này chính là lúc tuổi Hợi thăng hoa nhất. 

Những điều họ từng trải qua, những vấp ngã trong đời, tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của tuổi Hợi không những ổn định mà ngày càng phát triển theo năm tháng. 

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn không ngờ, tháng này, tuổi Hợi nhận được tin hỷ, cuộc sống không chỉ viên mãn mà còn hạnh phúc không ai sánh bằng.

Kể từ ngày 1/10 Âm lịch, 3 con giáp trút bỏ vận xui của tháng 9, Thần Tài 'yên vị' trong nhà ban tài lộc, từ đây tựa như 'cá chép hoá rồng', tình - tiền - danh mỹ mãn trăm bề - Ảnh 2
Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong số những con giáp, tuổi Tý được xem là những người thông minh, tài giỏi và luôn tự tin vào khả năng của mình. Người tuổi Tý sống theo lý trí nhiều hơn cảm tính, nhưng cũng có đôi khi có những chuyện tình cảm sẽ giúp họ thành công trong công việc. 

Tuổi Tý có tính cách chăm chỉ và siêng năng, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng khổ đều nằm trong tầm tay của mình, chỉ cần không ngừng cố gắng, nỗ lực thì con đường tươi sáng vẫn chờ phía trước. Ngày trước sướng khổ thế nào không biết nhưng vào tháng 10 Âm lịch, vận may của tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp của họ luôn được quý nhân phù trợ và thần may mắn chiếu cố. 

Cụ thể, cuộc sống tuổi Tý sẽ có những chuyển biến tích cực, những kế hoạch và định hướng tiềm năng đều được vận hành trơn tru kéo theo sự nghiệp thăng hoa phát triển. Không những thế, những thành công này tạo bước đệm để thời gian sau này tuổi Tý sẽ phát tài bất ngờ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp hoan hỷ trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (mùng 1/10 Âm lịch) nhờ Phật Bà yêu thương, Thần Tài trợ vận, giàu lên như vũ bão, "chân trái dẫm núi vàng, chân phải đụng núi bạc", chuẩn bị đón Tết linh đình

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Chiều nay, 3 con giáp sau may mắn có cơ duyên trúng số độc đắc tiền tỷ người người ngưỡng mộ. Từ đây cuộc đời sang trang, chuẩn bị sắm sửa đón Tết rực rỡ.

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