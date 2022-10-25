Đúng 19h tối nay (25/10), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài ban phước, 3 con giáp hưởng trọn "mưa vàng, gió bạc", tiền tài đổ ập xuống đầu bất ngờ, tình cảm "nở hoa", cát khí ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 11:26

Đúng vào 19h tối nay, 3 con giáp sau được ơn trên ban phước, cuộc đời nở hoa vào ngày đầu tiên của tháng 10 Âm lịch.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. So với những con giáp khác, tuổi Dần là người có tham vọng, mưu cầu giàu sang phú quý và luôn nỗ lực hết mình để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai cũng phải ghen tị.

Thời gian trước, tuổi Dần đã tạo dựng được thành quả đáng mong ước nhưng vì vận may chưa đến nên họ không thể giữ vững lâu dài, có lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở.

Tử vi học có nói, vào tối nay, tuổi Dần sẽ được Thần Tài và Cát Tinh chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt từ đầu tháng 10 Âm lịch đến cuối năm nay, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng gặp may mắn, thuận lợi.

Từ giai đoạn này, tuổi Dần cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt đến với mình, bên cạnh đó nên phát huy mọi thế mạnh thì sẽ thành công tốt đẹp. Dự kiến, tuổi Dần sẽ tạo dựng được sự nghiệp ổn định, tài vận dồi dào, giúp cuộc sống sau này dư dả sung túc.

Đúng 19h tối nay (25/10), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài ban phước, 3 con giáp hưởng trọn 'mưa vàng, gió bạc', tiền tài đổ ập xuống đầu bất ngờ, tình cảm 'nở hoa', cát khí ngập tràn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, vào tối nay, tuổi Dần sẽ được Thần Tài và Cát Tinh chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi học, vào tối nay, tuổi Sửu sẽ gặp rất nhiều may mắn về tiền bạc. Những nguồn tài chính từ nhiều nơi khác nhau sẽ đổ đến một cách bất ngờ mà con giáp này không thể dự đoán trước được. Người tuổi Sửu vốn được mệnh danh là con giáp chăm chỉ nhất trong thiên mệnh Can Chi. Nhờ bản tính chăm chỉ mà tuổi Sửu luôn đạt được các mục đích đề ra từ rất sớm.

Con giáp này có thể làm việc xuyên ngày đêm mà không cần phải nghỉ. Tuy nhiên, vì quá chăm chỉ nên những lo nghĩ buồn phiền sẽ thường xuyên đến. Những áp lực trong công việc có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tuổi Sửu. Vì thế, tuổi Sửu nên biết dừng lại hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi để củng cố lại tinh thần. Thời gian tới đây, nhờ cát tinh Thiên Uy chiếu mệnh mà sự nghiệp và tiền bạc của tuổi Sửu đều sẽ gặp được may mắn, ngày càng phát triển vượt bậc.

Đúng 19h tối nay (25/10), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài ban phước, 3 con giáp hưởng trọn 'mưa vàng, gió bạc', tiền tài đổ ập xuống đầu bất ngờ, tình cảm 'nở hoa', cát khí ngập tràn - Ảnh 2
Theo tử vi học, vào tối nay, tuổi Sửu sẽ gặp rất nhiều may mắn về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, kiên cường và không ngừng nỗ lực để tìm đến sự vinh quang trong sự nghiệp và cuộc sống. Đa số những người tuổi Thìn đều gầy dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định khi còn trẻ. Họ không bao giờ đầu hàng trước số phận, mà ngày càng biết thay đổi bản thân mình để có được những điều tốt đẹp nhất. Tử vi học có nói, vào tối nay, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, đặc biệt cuộc sống của họ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ lúc này trở đi, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp họ thăng hoa trong sự nghiệp, bên cạnh đó Thần Tài cũng chiếu cố nồng hậu giúp họ làm việc gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận. Dự kiến, cuối tháng này, tuổi Thìn sẽ có cuộc sống sung túc viên mãn, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng dư dả tài sản, sống thoải mái.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp hoan hỷ trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (mùng 1/10 Âm lịch) nhờ Phật Bà yêu thương, Thần Tài trợ vận, giàu lên như vũ bão, "chân trái dẫm núi vàng, chân phải đụng núi bạc", chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp hoan hỷ trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (mùng 1/10 Âm lịch) nhờ Phật Bà yêu thương, Thần Tài trợ vận, giàu lên như vũ bão, "chân trái dẫm núi vàng, chân phải đụng núi bạc", chuẩn bị đón Tết linh đình

Chiều nay, 3 con giáp sau may mắn có cơ duyên trúng số độc đắc tiền tỷ người người ngưỡng mộ. Từ đây cuộc đời sang trang, chuẩn bị sắm sửa đón Tết rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tối nay 3 con giáp trúng giải đặc biệt 3 con giáp có Thần Tài tề tựu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc