Kể từ 5h ngày 22/9, 3 con giáp có phần thưởng xứng đáng, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự khắc có tiền

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 18:05

Cùng xem bạn có lọt vào danh sách 3 con giáp may mắn trong ngày 22/9/2022 không nhé!

Tuổi Thân

Kể từ 5h ngày 22/9, người tuổi Thân được 4 Cát Tinh phù trợ, may mắn đủ đường. Con giáp dù làm việc ở lĩnh vực nào cũng thuận lợi thăng tiến, tiền tài phủ phê. Trong thời điểm này, bản mệnh chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có được những thứ vượt ngoài mong đợi.

Nguồn thu nhập rủng rỉnh, con giáp có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ. Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian này có nhiều hứa hẹn. Con giáp độc thân đón chờ hạnh phúc viên mãn. Dự đoán, người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn niềm vui.

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Con giáp có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ. Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian này có nhiều hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp trung thực, phúc hậu và có trách nhiệm trong công việc. Nhờ thế, Tuất được cấp trên trọng dụng, trao cho cơ hội thăng chức tăng lương, khẳng định vị thế chốn công sở. Càng chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình Tuất càng gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Sách tử vi có nói, Kể từ 5h ngày 22/9, tuổi Tuất sẽ dễ dàng trở thành con giáp giàu sang vô đối. Lộc lá ùa vào nhà, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên là lá số tử vi của Tuất.

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Tuổi Tuất sẽ dễ dàng trở thành con giáp giàu sang vô đối. Lộc lá ùa vào nhà, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thẳng thắn, cương trực nên vô tình gây thù chuốc oán với không ít người. Thế nhưng, nếu tiểu nhân ra sức ganh ghét đố kỵ, dùng đủ chiêu hèn kế bẩn để hãm hại thì Dần cũng được quý nhân hết lòng chiếu cố, chở che qua mọi kiếp nạn.

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, Kể từ 5h ngày 22/9 dương lịch con giáp may mắn tuổi Dần sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Dù làm thuê hay làm chủ Dần cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

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Dù làm thuê hay làm chủ Dần cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài khoản nhảy số tưng bừng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang

Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài khoản nhảy số tưng bừng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn. Bạn đã luôn cố gắng hết sức và nay là lúc bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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