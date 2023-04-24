Kể từ 12h ngày 25/4/2023: Top con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, đường công danh rộng thênh thang, không thăng chức cũng tăng lương ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 10:33

Top 3 con giáp đường công danh rộng thênh thang, không thăng chức cũng tăng lương ầm ầm kể từ 12h ngày 25/4/2023.

Tuổi Ngọ

Phương diện giao tiếp, hoạt động xã hội của bạn sẽ được mở rộng kể từ 12h ngày 25/4/2023. Những người đi trước sẽ giúp đỡ và dạy bảo bạn tận tình, không vụ lợi. Đa số cơ hội đến với bạn vào thời điểm này đều mang đến nguồn lợi lớn, giải quyết được vấn đề tài chính bấy lâu nay. Bên cạnh đó, mối hiềm khích với đồng nghiệp trước đó cũng nhanh chóng được hòa giải.

Họ sẽ hiểu và yêu mến bạn nhiều hơn, không phải lo có tiểu nhân hãm hại, đâm sau lưng. Tuổi Ngọ vốn có trí thông minh và khả năng quan sát nhạy bén nên thực hiện việc gì cũng thành công vang dội, đạt được thành tựu đáng nể. Nếu kiên trì với công việc đang làm, chắc chắn đường công danh của bạn sẽ vô cùng xán lạn, tiền tài nhiều vô số kể.

Kể từ 12h ngày 25/4/2023: Top con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, đường công danh rộng thênh thang, không thăng chức cũng tăng lương ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận mệnh của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi, có cơ hội tiếp nhận nhiều dự án lớn kể từ 12h ngày 25/4/2023. Đây cũng là thời điểm giúp bạn bộc lộ hết khả năng của mình. Đừng ngại khó khăn, hãy để bản thân thử thách với những điều mới, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn kết quả tuyệt vời. Vì thành công đến với bạn quá nhanh, quá dễ dàng nên bị đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách hãm hại.

Bởi vậy, bạn làm gì cũng nên thận trọng, đừng quá kiêu ngạo và chủ quan kẻo lại bị người khác đâm sau lưng lúc nào không hay. Những người tuổi Tỵ có công danh xán lạn nhưng đi kèm sự thành công là vô số tai tiếng và thị phi. Bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng quá thẳng thắn mà gây xích mích.

Kể từ 12h ngày 25/4/2023: Top con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, đường công danh rộng thênh thang, không thăng chức cũng tăng lương ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn là người có bản lĩnh và sống có trách nhiệm. Bạn làm việc gì cũng hết mình, không ngại khó khăn hay thất bại. Khi có cơ hội, bạn luôn biết cách nắm bắt và thể hiện một cách hoàn hảo nhất. Kể từ 12h ngày 25/4/2023, sự nghiệp của bạn có quý nhân giúp đỡ, nâng bước nên mọi chuyện hanh thông, dự tính điều gì nên thực hiện ngay ắt sẽ thành công vang dội.

Bổng lộc của bạn cũng khá vượng, tiền bạc ồ ạt đổ về đếm không xuể. Tuy nhiên, bạn đừng đầu tư vào dự án quá lớn kẻo lại tiền mất tật mang, rước nhiều buồn phiền vào người. Nhờ vào tính cách biết nhìn ra trông rộng nên bạn có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Kể từ 12h ngày 25/4/2023: Top con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, đường công danh rộng thênh thang, không thăng chức cũng tăng lương ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 4, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 24/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tu vi ngay mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát