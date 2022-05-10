Kể từ 10h ngày 10/5, top 3 con giáp Tam hợp cầu may, chắc chắn phát lộc, ngôi sao sáng sẽ soi đường đi lên và vượt qua chông gai

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 06:01

Do sở hữu vận trình hung cát đan xen nên đây sẽ là 3 con giáp đón tài lộc khởi sắc sau nhiều khó khăn và vất vả. Những áp lực trong thời gian vừa qua trở thành cơ hội để phát triển.

Tuổi Sửu

Kể từ 10h ngày 10/5, vận trình tuổi Sửu sẽ khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Đặc biệt, người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Bên cạnh đó, những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp, dự đoán lên như “diều gặp gió”.

Kể từ 10h ngày 10/5, top 3 con giáp Tam hợp cầu may, chắc chắn phát lộc, ngôi sao sáng sẽ soi đường đi lên và vượt qua chông gai - Ảnh 1
Kể từ 10h ngày 10/5, vận trình tuổi Sửu sẽ khởi sắc trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang thời gian từ 10h ngày 10/5, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất có điềm sáng, đặc biệt họ thu được tài khí mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Kể từ 10h ngày 10/5, top 3 con giáp Tam hợp cầu may, chắc chắn phát lộc, ngôi sao sáng sẽ soi đường đi lên và vượt qua chông gai - Ảnh 2
Bước sang thời gian từ 10h ngày 10/5, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa kể từ 10h ngày 10/5. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản.

Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Tuổi Ngọ muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó gia đạo cũng bình an và hạnh phúc. 

Kể từ 10h ngày 10/5, top 3 con giáp Tam hợp cầu may, chắc chắn phát lộc, ngôi sao sáng sẽ soi đường đi lên và vượt qua chông gai - Ảnh 3
Do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa kể từ 10h ngày 10/5 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài chỉ có tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngay 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, thoát hẳn vận xui, nhiều tiền lắm của, phúc khí như trời biển

Ngay 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, thoát hẳn vận xui, nhiều tiền lắm của, phúc khí như trời biển

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang 3 ngày đầu tuần, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

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