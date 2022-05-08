Ngay 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, thoát hẳn vận xui, nhiều tiền lắm của, phúc khí như trời biển

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 12:38

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang 3 ngày đầu tuần, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Thìn

Giai đoạn 3 ngày đầu tuần mới, tuổi Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Con giáp nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. 

Mặc dù vẫn có hung tinh cản đường nhưng người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp trong thời gian này. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Ngay 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, thoát hẳn vận xui, nhiều tiền lắm của, phúc khí như trời biển - Ảnh 1
Giai đoạn 3 ngày đầu tuần mới, tuổi Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong công việc hiện tại Dần không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, đây lại chính là cơ hội để Dần khẳng định năng lực của bản thân. Trong 3 ngày đầu tuần nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần có thể đạt kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, đây sẽ là cơ hội để con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Giai đoạn này, Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Ngay 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, thoát hẳn vận xui, nhiều tiền lắm của, phúc khí như trời biển - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần có thể đạt kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày đầu tuần, tài lộc của tuổi Mùi sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, tuổi Mùi sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Ngay 3 ngày đầu tuần mới (9/5 - 11/5), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, thoát hẳn vận xui, nhiều tiền lắm của, phúc khí như trời biển - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, tài lộc của tuổi Mùi sẽ đi lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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