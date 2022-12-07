Hỷ sự ập vào nhà trong 3 ngày tới (từ ngày 08-10/12): Top 3 con giáp được 'cát vận bủa vây, cát tinh soi chiếu, quý nhân tương trợ', làm gì cũng thành công

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 11:56

Bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình vì cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện đâu nhé.

Tuổi Sửu

Bạn là một người có tính cách kiên định, một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ theo đuổi điều đó tới cùng. Bạn vô cùng cố gắng, có óc phán đoán nhanh nhạy nên thường tạo được cho mình sự nghiệp bền vững. Trong thời gian tới, đường công danh sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Sửu. Bạn có thể được tăng lượng, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty. Thời gian trước bạn vất vả bao nhiêu thì 3 ngày tới (từ ngày 08-10/12) lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, bạn còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Hỷ sự ập vào nhà trong 3 ngày tới (từ ngày 08-10/12): Top 3 con giáp được 'cát vận bủa vây, cát tinh soi chiếu, quý nhân tương trợ', làm gì cũng thành công - Ảnh 1
Thời gian trước bạn vất vả bao nhiêu thì 3 ngày tới (từ ngày 08-10/12) lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Bạn thực sự nỗ lực và đạt được những thành tích tốt, vì vậy cấp trên dường như sẽ cân nhắc bạn vào những vị trí tốt với mức thu nhập ổn định hơn. Bạn cũng thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Hãy nắm bắt cơ hội của mình và thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ. Không chỉ vậy, bạn còn gặp được quý nhân phù trợ, việc khó khăn có thể vượt qua dễ dàng, thậm chí là thuận lợi. 3 ngày tới (từ ngày 08-10/12), bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình vì cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện.

 

 Tuổi Dậu

Bạn trong thời gian 3 ngày tới (từ ngày 08-10/12) tới đây có thể nhận tin vui liên tiếp, đặc biệt trong sự nghiệp. Bạn làm gì cũng thuận lợi, có nhiều cơ hội để ghi được dấu ấn lớn với cấp trên. Cuộc sống của con giáp này cũng có sự sung túc, thoải mái hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó. Bạn có cát tinh chiếu nên sẽ hãy nắm bắt thời cơ của mình. Đường công danh của tuổi Dậu sắp tới sẽ trở nên vô cùng rộng mở hơn, được ví như trải thảm đỏ để bước lên đài vinh quang.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 8/12/2022, Chính Ấn chiếu vận, 3 con giáp tiền vàng đầy hũ, phúc lớn mệnh dày, có lộc lá làm ăn, vượng sắc đủ bề

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 8/12/2022, Chính Ấn chiếu vận, 3 con giáp tiền vàng đầy hũ, phúc lớn mệnh dày, có lộc lá làm ăn, vượng sắc đủ bề

Xem tử vi thứ Năm ngày 8/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều gì sắp xảy đến với mình trong một ngày, từ đó giữ thế chủ động, giải quyết gọn gàng mọi chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi dậu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an