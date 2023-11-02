HỶ SỰ ập vào nhà, công việc suôn sẻ, TÀI VẬN đỏ chót như son 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày cuối tháng 11/2023

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 09:14

10 ngày cuối tháng 11 này gia chủ sẽ tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, khôn ngoan và nhạy bén với cơ hội kiếm tiền nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng nhờ sự tinh tế, bản lĩnh của mình Tý vẫn có thể sở hữu cơ ngơi đồ sồ, nhà cao cửa rộng.

Sách tử vi tháng 11/2023 có nói, những ngày đầu tháng liên tục bị sao xấu đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên công việc trì trệ, khó khăn chồng chất. Thế nhưng ngay sau 20/10 con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất, tài vận tăng không ngừng, cuối tháng nằm trên đống vàng, ung dung hưởng lộc. 

HỶ SỰ ập vào nhà, công việc suôn sẻ, TÀI VẬN đỏ chót như son 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày cuối tháng 11/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, hiền lành, dĩ hòa vi quý nên người tuổi Hợi tích được rất nhiều công đức, trời Phật ban phúc ban phần. Cuộc sống của Hợi luôn gặp nhiều may mắn nên dù bị hung vận bủa vây, tiểu nhân quấy phá vẫn có thể bình an vô sự vượt qua tất cả.

Cuối tháng 11 chính là thời hoàng kim của Hợi trong năm 2023 bởi đây là lúc tài vận của con giáp giàu sang này chạm đỉnh. Quơ tay hốt bạc, túi chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy nên không chỉ tháng 10 mà từ đây đến cuối năm Hợi sẽ ngập trong nhung lụa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý. 

HỶ SỰ ập vào nhà, công việc suôn sẻ, TÀI VẬN đỏ chót như son 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày cuối tháng 11/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên Thìn lành ít dữ nhiều, khốn khó trăm bề trong những ngày đầu tháng 11. May mắn thay, từ 12 giờ trưa ngày 20/11 con giáp bản lĩnh này sẽ chiếm thế thượng phong, vận khí xung thiên, làm gì cũng có quý nhân đưa đường chỉ lối.

Thần tài điểm danh, trời Phật rót lộc vào nhà nên càng có gan làm giàu Thìn càng đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra. Đặc biệt, 10 ngày cuối tháng sẽ giúp Thìn đổi đời sau một đêm, có cơ may trúng số độc đắc, chẳng cần nhọc công vẫn có bạc tỷ trong tay, tiêu mãi không hết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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