Hướng dẫn sắm lễ cúng giỗ thường đầy đủ nhất

Tâm linh - Tử vi 25/02/2021 15:45

Để thể hiện lòng tôn kính với ông bà, con cháu thường tổ chức đám giỗ trong năm. Vậy sắm lễ cúng giỗ thường cần chuẩn bị những gì?

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Đám giỗ được xem là cách mà con cháu thể hiện sự tôn kính đối với ông bà hay người thân đã khuất. Chính vì thế, việc chuẩn bị mâm cúng giỗ đầu gồm những gì? Bài văn khấn ra sao, cách ghi sớ, cách ghi giấy cúng sao cho đúng là việc cần thiết và rất quan trọng. Trong ngày cúng giỗ, việc lên kế hoạch thực đơn và lễ vật cúng giỗ đầu gồm những gì thì không phải ai cũng biết. Vậy sắm lễ cúng giỗ thường gồm những gì? Nếu bạn cũng đang phân vân về cách sắm lễ cúng giỗ đầu thì hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Ý nghĩa cúng giỗ của người Việt Nam

Ngày cúng giỗ sẽ được thực hiện hàng năm vào ngày mà ngày người đã mất qua đời. Thực hiện ngày giỗ là cách mà con cháu thể hiện lòng thương xót, thành kính và tưởng nhớ đến người thân đã khuất, tổ tiên, ông bà. Ngày cúng giỗ còn được gọi với một cái tên khác là ngày đoàn kết. Bởi vào ngày cúng giỗ, tất cả mọi người trong gia đình sẽ đoàn tụ để cùng chung tay làm mâm lễ cúng giỗ. 

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Ý nghĩa cúng giỗ của người Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Một số ngày giỗ quan trọng mà bạn cần biết đến sau đây:

Ngày giỗ đầu

Ngày giỗ đầu thường được tổ chức vào ngày người mất tròn 1 năm. Giỗ đầu được xem là giỗ bi ai, thương xót người đã khuất. Bởi vì người mất chưa lâu, nên nỗi thương xót và nhớ mong vẫn còn khiến cho người thân đau lòng. Giỗ đầu thường được tổ chức rất trang nghiêm, người thân trong gia đình phải mặc trang phục và làm lễ cúng. 

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Giỗ đầu thường được tổ chức rất trang nghiêm - Ảnh minh họa: Internet

Ngày giỗ hết

Ngày giỗ hết được tổ chức vào ngày người mất tròn 2 năm. Theo phong tục của người Việt Nam, trong nhà có người mất thì con cháu phải để tang 2-3 năm. Vì thế, trong ngày giỗ hết thì con cháu vẫn phải mặc trang phục và hầu lễ giống như ngày giỗ đầu. Hơn nữa, ngày giỗ vẫn phải thực hiện các nghi thức hành lễ đầy đủ.

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Ngày giỗ vẫn phải thực hiện các nghi thức hành lễ đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày giỗ thường

Ngày giỗ thường sẽ được thực hiện từ năm thứ 3 trở đi. Sau 3 năm sẽ hết thời gian chịu tang, con cháu không cần phải mặc trang phục. Hơn nữa, thời gian 3 năm đã đủ để người thân nguôi ngoai đi nỗi mất mát. Lễ giỗ thường cũng là ngày cơm đoàn kết các anh chị em trong gia đình.

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Lễ giỗ thường cũng là ngày cơm đoàn kết các anh chị em trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn sắm lễ cúng giỗ thường đầy đủ nhất

Theo phong tục của người Việt Nam, sắm lễ cúng ngày giỗ thường sẽ gồm có:

  • Một mâm lễ mặn
  • Nhang đèn, trái cây, phẩm oản
  • Tiền giấy, vàng mã 
  • Quần áo, xe cộ, nhà cửa bằng giấy mã
  • Cặp hình nhân bằng giấy

Việc sắm lễ giỗ cúng thường thì tùy thuộc vào khả năng của mỗi gia đình. Mâm cúng giỗ cơ bản gồm cơm úp, quả trứng luộc, đại muối, vàng mã. 

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Hướng dẫn sắm lễ cúng giỗ thường đầy đủ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa, ông bà ta thường chuẩn bị một mâm cơm cúng giỗ bao gồm một đĩa chả ( chả lụa hoặc chả mỡ), đĩa gà, rau xào, một đĩa xào thập cẩm, một bát canh và một đĩa xôi đậu xanh.

Ngày nay, thực đơn cho mâm cúng giỗ không nhất thiết theo tỷ lệ như trên mà có thể biến tấu tùy ý. Tùy theo khả năng của gia chủ và số lượng khách mời để chuẩn bị thực đơn phù hợp.

Sau khi làm lễ cúng và hóa vàng mã cho người mất. Gia đình sẽ mời cỗ họ hàng trong gia đình và hàng xóm. Cả gia đình sẽ quây quần bên mâm cỗ, cùng ôn lại kỷ niệm của gia đình cũng như về người đã mất.

Văn khấn cúng giỗ thường

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Văn khấn cúng giỗ thường - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã chuẩn bị mâm lễ cúng giỗ đầy đủ thì gia đình sẽ cúng và khấn vái tổ tiên, người đã khuất như sau:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại họ: ……………

Tín chủ (chúng) con là: ……………

Ngụ tại: ……………

Hôm nay là ngày ….. tháng …… năm ……

Là chính ngày Cát Kỵ của ………………………………………………………..

Thiết nghĩ! Vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quyên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề giải tỏa. Ngày mai Cát kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, thành khẩn kính mời……………

Mất ngày ……… tháng ………năm ……………

Mộ phần táng tại: ……………

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Con lại xin kính mời các vị tổ tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cô Dì và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Trên đây là hướng dẫn chuẩn bị sắm lễ cúng giỗ thường và văn khấn cúng giỗ đầy đủ nhất. Tùy vào tài chính của mỗi gia đình mà lễ cúng giỗ sẽ khác nhau. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn đọc biết được cách chuẩn bị lễ cúng giỗ đầy đủ nhất.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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