HUNG VẬN cản đường, hôm nay 10/8, 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, KẺ GIAN giáng họa, hao tài tốn của, làm gì cũng phải suy trước tính sau cẩn thận

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 04:29

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ Năm này cho nên 3 con giáp gặp nhiều rắc rối, sự cố ngoài ý muốn.

Tuổi Mùi

Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi cần chú ý cách hành xử và nói năng của mình, đừng để những cảm xúc nóng nảy, bốc đồng chi phối hành động, khiến người khác có ấn tượng xấu về mình. 

Nếu làm kinh tế, bạn nên cẩn thận hơn khi ký kết hợp đồng, có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng kẽ hở để khiến bạn rơi vào cảnh hao tài tốn của. Tốt nhất, hôm nay bạn cứ làm những việc quen thuộc đã, đừng vội mở rộng việc làm ăn. 

HUNG VẬN cản đường, hôm nay 10/8, 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, KẺ GIAN giáng họa, hao tài tốn của, làm gì cũng phải suy trước tính sau cẩn thận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy, sự kiêu ngạo nhiều khi khiến bạn không thể là người chủ động xuống nước nếu đôi bên có mâu thuẫn với nhau. Bạn và người ấy đang ở trong một cuộc chiến tranh lạnh mà nếu không nhanh chóng khắc phục, hai người có thể đi tới kết cục đổ vỡ.

Tuổi Dậu

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của tuổi Dậu trong ngày thứ Năm 10/08/2023. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

HUNG VẬN cản đường, hôm nay 10/8, 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, KẺ GIAN giáng họa, hao tài tốn của, làm gì cũng phải suy trước tính sau cẩn thận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ Năm này cho nên tuổi Dậu dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé. 

Vận khí không tốt nên tuổi Dậu cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày phương Đông nói rằng thứ Năm 10/08/2023 hôm nay, tuổi Sửu không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

HUNG VẬN cản đường, hôm nay 10/8, 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, KẺ GIAN giáng họa, hao tài tốn của, làm gì cũng phải suy trước tính sau cẩn thận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Sửu trong ngày thứ Năm này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là tuổi Sửu phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu hôm nay không được thuận lợi cho lắm nhưng với người thân lại vô cùng ấm áp, con giáp này tin tưởng và luôn coi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp tuổi Sửu quên đi hết mọi phiền muộn của một ngày không được như ý.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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