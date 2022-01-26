Hung tinh Kiếp Tài xuất hiện, những con giáp sau tiền 'không cánh mà bay', hao tài tốn của, nguy cơ bị kẻ gian 'lật kèo' ở phút chót

Tâm linh - Tử vi 26/01/2022 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền 'không cánh mà bay', hao tài tốn của, nguy cơ bị kẻ gian 'lật kèo' ở phút chót.

Tuổi Mẹo

Hung tinh Kiếp Tài dự báo nguy cơ thất thoát tiền bạc của người tuổi Mẹo trong thời gian tới. Những việc bạn đã tính toán không thực sự chính xác nên nguy cơ thua lỗ hiện hữu. Lúc này dù có nóng vội cũng không giải quyết được gì, bạn nên tìm xem sự cố phát sinh từ đâu để nhanh chóng khắc phục, giảm thiểu khả năng mất tiền xuống mức thấp nhất.

Tình cảm có nhiều biến động trong ngày ngũ hành xung khắc. Bạn dễ xảy ra nhiều mâu thuẫn với người bạn đời. Cả hai nên cho nhau chút không gian riêng để suy nghĩ thật kĩ lại mọi việc hơn là cứ mải miết trách móc, hờn dỗi.

con giap
Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Ở phương diện công việc, con giáp này cũng có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn. Bản mệnh thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại có phần kiêu căng, tự mãn nên dễ làm mất lòng mọi người xung quanh, dẫn đến xung đột trong quan điểm. Không khí làm việc căng thẳng ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần của con giáp này. Ngay cả nhiệm vụ hàng ngày cũng tốn nhiều thời gian hơn mới hoàn thành. Có lẽ bạn cần phải chấn chỉnh lại thái độ của bản thân, khiêm tốn hơn. 

Con giáp này có thể cảm thấy bế tắc khi chuyện tình cảm liên tục xảy ra vấn đề. Cả hai chưa thực sự đặt nhiều tin tưởng cho đối phương cũng như tâm huyết vào chuyện tình cảm này. Thậm chí có đôi khi bạn còn nghi ngờ về lựa chọn ban đầu của mình.

 

con giap 1
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc của con giáp mất tiền tuần này có thể sẽ có biến động theo hướng bạn chẳng thể ngờ tới, đến khi nhận ra thì tiền đã trôi khỏi túi. Đặc biệt, với người làm ăn kinh doanh thì bạn nên cẩn thận với đối tác của mình. Đương nhiên làm ăn cần sự cộng hưởng và tin tưởng lẫn nhau để vững bền, nhưng cũng không nên tin tưởng quá mà giao phó tiền bạc cho họ rồi không kiểm tra lại.

Vận tình cảm của bạn có phần không được như bạn mong muốn do Thổ - Mộc xung khắc. Các thành viên trong gia đình có thể xảy ra bất đồng và những mâu thuẫn. Nếu thực sự muốn có một gia đình thuận hòa thì bạn cũng nên cố gắng thay đổi những quan điểm cố hữu của bạn trong mối quan hệ với mọi người.

 

con giap 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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