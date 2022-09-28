Hũ vàng đặt trước cửa: 3 con giáp thi nhau hốt lộc 3 ngày cuối tháng 9 dương lịch (28/9 - 30/9)

Nhờ những sự nỗ lực trước đây, 3 ngày cuối tháng 9/2022 là thời điểm tuổi Tý có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến.

Đúng 3 ngày cuối tháng, người tuổi Tý có Chính Tài nhập cục, đường tài lộc của người tuổi Tý vô cùng vượng sắc. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của con giáp này hôm nay chủ yếu là đến từ công việc chính.

Không chỉ thuận lợi trong công việc, tuổi Tý còn gặp may mắn trên con đường tình duyên. Nếu đang còn độc thân, bạn có thể sẽ tìm thấy một nửa của đời mình. Nếu như đã nên duyên cùng ai đó, đây là lúc cả hai cần vun đắp tình cảm để thêm phần gắn bó.

Những người theo nghiệp kinh doanh có thể nhận được những khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ khi đơn hàng về tới tấp. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác, vì vậy làm việc gì cũng trở nên vô cùng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là những người thông minh, linh hoạt. Họ đặc biệt khéo léo trong xử lý các tình huống xã hội.

Con giáp này được biết đến là nhà ngoại giao có tài, khéo ứng biến và giải quyết các vấn đề. Cũng vì tài giỏi, khôn khéo nên đến tuổi trung niên, con giáp này sẽ có nhà cao cửa rộng, hạnh phúc trọn vẹn.

Dự báo trong 3 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Mão có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực, đường công danh rất rộng mở. Nếu đang tìm kiếm một công việc mới thì người tuổi Mão sẽ nhận được nhiều lời mời thử việc.

Trong khi đó, người tuổi Mão mới khởi nghiệp kinh doanh cũng bước đầu đạt được những thành công. Người tuổi này gặp được nhiều khách hàng, công việc kinh doanh thuận lợi.

Con giáp tuổi này cần nỗ lực, dám nghĩ dám làm hơn nữa thì trong thời gian tới công việc của họ ngày càng khởi sắc, thu nhập nhờ đó cũng tăng lên.

Những người theo nghiệp kinh doanh có thể nhận được những khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ khi đơn hàng về tới tấp. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác, vì vậy làm việc gì cũng trở nên vô cùng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 3 ngày cuối tháng vận trình tình cảm khởi sắc. Đào hoa nở rộ là thời điểm thích hợp để người độc thân gây ấn tượng mạnh mẽ trong mắt những ng9ười khác phái. Hãy cứ trao đi tình cảm chân thành, thứ mà ta nhận lại được sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Công việc của tuổi Thìn đúng 3 ngày cuối tháng này diễn ra trôi chảy. Quý nhân xuất hiện đem tới cho người tuổi Thìn khá nhiều may mắn nếu đang theo đuổi đường công danh. Cát khí vượng đặc biệt phù hợp với những người muốn mở rộng quy mô kinh doanh hay là chuyển đổi công việc.

Vận trình tài lộc không tệ. Con giáp này vừa có khả năng kiếm tiền, lại biết tiết kiệm nên luôn có nguồn tích luỹ dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.