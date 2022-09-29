Hôm nay, thứ Năm (29/9), "tứ phương tụ tài", bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp gọi nhau "kéo lộc" về nhà, đổi đời giàu sang, tài khoản 9,10 số là chuyện "dễ ợt", viên mãn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 05:37

Hôm nay là lúc 3 con giáp sau đổi đời giàu sụ, tài khoản ngân hàng kêu "ting ting" không ngừng nghỉ.

Tuổi Mùi

Hôm nay, tuổi Mùi được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Với những ai muốn chuyển việc thì hôm nay cũng là 1 ngày rất thuận lợi cho họ.

Hôm nay, tuổi Mùi có sự vươn lên của Chính Tài và Thiên Tài, báo hiệu đây là con giáp mang phú quý về nhà. Các cơ hội hợp tác và đầu tư mở rộng để gia tăng thêm tài vận. Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ bắt đầu cân nhắc để phát triển một số ngành nghề mới cho bản thân mình. Phát triển nghề tay trái sẽ giúp người tuổi Mùi đa dạng hóa nguồn thu nhập

Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều tiền song tuổi Mùi lại cần chừng mực trong chuyện chi tiêu và nếu không biết quản lý tiền bạc hiệu quả thì họ nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia để giúp những đồng tiền của họ sinh sôi nảy nở chứ không nhanh chóng bốc hơi. Chú ý không mua theo những ý thức nhất thời và chỉ dành tiền cho những việc quan trọng.

Hôm nay, thứ Năm (29/9), 'tứ phương tụ tài', bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp gọi nhau 'kéo lộc' về nhà, đổi đời giàu sang, tài khoản 9,10 số là chuyện 'dễ ợt', viên mãn trăm bề - Ảnh 1
Với những ai muốn chuyển việc thì hôm nay cũng là 1 ngày rất thuận lợi cho họ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi học có nói, đối với tuổi Mão, ngày hôm nay là khoảng thời gian công việc làm ăn của họ diễn tiến ổn định, thậm chí tăng tiến, cần biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ quý giá này.

Tuổi Mão nhìn bề ngoài lúc nào cũng đủng đỉnh, không có vẻ gì là vội vã, chính vì thế, có người nói rằng họ lười biếng, chỉ thích nằm một chỗ hưởng thụ. Tuy nhiên, nhìn thế mà không phải thế, tuổi Mão thực ra lúc nào cũng tư duy, chỉ là đúng vào lúc thích hợp thì họ mới hành động, và một khi đã hành động thì kết quả mang lại rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Mão không có gì cần lo lắng, hãy phát huy hết điểm mạnh của mình, tận dụng mọi nguồn lực và sự trợ giúp của những người xung quanh thì tài lộc tự nhiên sẽ chảy vào túi của họ, giúp họ trở thành con giáp giàu có nhất nhì trong hôm nay.

Hôm nay, thứ Năm (29/9), 'tứ phương tụ tài', bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp gọi nhau 'kéo lộc' về nhà, đổi đời giàu sang, tài khoản 9,10 số là chuyện 'dễ ợt', viên mãn trăm bề - Ảnh 2
Tử vi học có nói, đối với tuổi Mão, ngày hôm nay là khoảng thời gian công việc làm ăn của họ diễn tiến ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ lanh lợi, khôn khéo, rất biết nắm bắt thời cơ, giỏi xoay chuyển những tình thế bất lợi trở thành có lợi cho mình, nên trong cuộc sống sớm hay muộn thì họ cũng sẽ thành công. Nếu có thêm yếu tố "thiên thời, địa lợi" thì quá trình làm giàu của họ sẽ được rút ngắn đi.

Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Ngọ được cho là con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất, làm gì cũng thành công, thậm chí vượng phát, thu được những kết quả đến chính bản thân họ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Hôm nay, tuổi Ngọ có cát tinh soi chiếu, tài lộc tăng lên gấp bội, trong sự nghiệp có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, chọn mục tiêu, chăm chỉ làm việc, đừng vì áp lực mà thả lỏng. Nỗ lực và chăm chỉ, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi hôm nay con giáp đổi đời con giáp có Thần Tài kề bên

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10