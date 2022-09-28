Chiều mai (29/9), nhà tiên tri dự đoán "Ông tổ xổ số" bám lấy không buông 3 con giáp sau, cơ hội trúng số đổi đời 99%, không trúng giải đặc biệt thì trúng giải nhất, tha hồ "ăn sung mặc sướng", bạc vàng chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 21:43

Chiều mai là lúc 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt. Cùng xem là các con giáp nào nhé!

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần tài giỏi, lanh lợi, không những giỏi kiếm tiền mà còn có khả năng độc lập tài chính. Trong số những con giáp, người tuổi Dần biết nhìn xa trông rộng, họ không bao giờ để mình phải đối mặt với cuộc sống nghèo khổ mà luôn biết tích lũy, tự mình xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tử vi học có nói, trong chiều mai, cuộc sống tuổi Dần có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều suôn sẻ, thuận lợi. Cuộc sống càng thăng hoa rực rỡ, đặc biệt tuổi Dần sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Người tuổi Dần vốn thông minh, vì vậy chỉ cần nắm bắt được thời cơ tốt thì họ sẽ thăng hoa rực rỡ. Tuổi Dần sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, chiều mai nếu không thành đại gia thì cũng kiếm được nhiều tiền, tha hồ sống đầy đủ sung túc.

Chiều mai (29/9), nhà tiên tri dự đoán 'Ông tổ xổ số' bám lấy không buông 3 con giáp sau, cơ hội trúng số đổi đời 99%, không trúng giải đặc biệt thì trúng giải nhất, tha hồ 'ăn sung mặc sướng', bạc vàng chất đầy nhà - Ảnh 1
Trời sinh những người tuổi Dần tài giỏi, lanh lợi, không những giỏi kiếm tiền mà còn có khả năng độc lập tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Nhìn chung chiều mai là một ngày khá thuận lợi đối với những người tuổi Mùi. Thời điểm này nhờ có sao Thiên Đức và Phúc Tinh chiếu mệnh, nên sự nghiệp của người tuổi Mùi  sẽ chứng kiến những bứt phá mạnh mẽ. Tài vận và những điều tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng cùng với người tuổi Mùi.

Nếu tuổi Mùi đang làm công ăn lương thì hãy cố gắng chịu khó tăng ca hoặc đưa ra nhiều ý tưởng mới để gia tăng thu nhập. Nhờ có quý nhân phù trợ mà trong công việc những người tuổi Mùi luôn có thể duy trì được hiệu suất công việc cao, ngay cả trong trường hợp họ không có năng lực, sở trường trong lĩnh vực đó.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ siêng năng, chăm chỉ, luôn khao khát làm giàu và không ngừng phấn đấu, vươn lên số phận để tìm kiếm cơ hội đổi đời. 

Vào chiều mai, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều biến động. Vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, họ không những được Thần Tài và quý nhân chiếu cố mà còn tìm được cơ hội để phát triển sự nghiệp, bất kể làm việc gì họ cũng tìm được hướng đi riêng, thậm chí có những người còn thỏa sức sáng tạo, tìm được những ý tưởng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Tuổi Ngọ sẽ công thành danh toại, tài vận dồi dào, đủ để sở hữu nhà cao xe sang cùng cuộc sống ấm no sung túc.

Chiều mai (29/9), nhà tiên tri dự đoán 'Ông tổ xổ số' bám lấy không buông 3 con giáp sau, cơ hội trúng số đổi đời 99%, không trúng giải đặc biệt thì trúng giải nhất, tha hồ 'ăn sung mặc sướng', bạc vàng chất đầy nhà - Ảnh 2
Trời sinh những người tuổi Ngọ siêng năng, chăm chỉ, luôn khao khát làm giàu và không ngừng phấn đấu, vươn lên số phận để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi chiều mai 3 con giáp trúng số con giáp đổi đời ngoạn mục

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch