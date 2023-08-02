Hôm nay ngày 2/8/2023, 3 con giáp bỏ nhiều công sức nay bội thu TRÁI LỘC, sự nghiệp thăng tiến băng băng, giàu có vang danh người người ngưỡng mộ

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ cho bạn hướng đi hoặc chỉ cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì vậy, hãy nhanh chóng nắm bắt nhé. Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác. Hai người cùng hướng tới một mục tiêu, hợp tác ăn ý sẽ giúp cho khoản tiền đổ về đầy túi.

Mộc khắc Thổ, người độc thân hãy để lại quá khứ phía sau lưng và mở lòng với những người mới. Hãy cho người khác cơ hội được quan tâm, chăm sóc cho bạn, đừng quá lạnh lùng, bỏ lỡ những mối lương duyên.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/8/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Mùi thăng tiến băng băng. Có việc mà làm là tốt rồi nên bản mệnh cũng không đòi hỏi nhiều. Bên cạnh đó con giáp này còn sắp đón tin vui liên quan đến thi cử, học lên cao hoặc xin việc, đổi ngành.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ nhưng tuổi Mùi luôn biết hài lòng với hiện tại và cố gắng mỗi ngày, không hoang tưởng nên trời sẽ không phụ lòng bản mệnh. Con giáp này này nên bỏ tiền học thêm kỹ năng mới hoặc đầu tư cho con cái học hành, sau này sẽ có kết quả cực kỳ mỹ mãn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh bình yên. Dù là với người mình không thích nhưng con giáp này cư xử vẫn cứ giữ những chuẩn mực. Tuy nhiên tuổi Mùi nên nói chuyện với cha mẹ hoặc con cái của mình nhiều hơn, thời gian này họ đang gặp khó khăn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm tuổi Tý nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của tuổi Tý ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Nếu cảm thấy sức khỏe không được tốt , tuổi Tý nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.