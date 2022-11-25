Hôm nay (26/11/2022), 3 con giáp dính thị phi khó gỡ, càng suy nghĩ càng rối ren?

Muốn có một ngày bình yên thì tâm bạn phải tĩnh trước đã, càng suy nghĩ nhiều càng rối ren.

Tuổi Dậu

Thiên Quan cảnh báo tuổi Dậu không nên ăn nói bừa bãi khi đi làm kẻo gây phiền phức cho bản thân. Mang tiếng là con giáp tham công tiếc việc nên tử vi khuyên bạn bớt ôm việc về nhà, nên tránh việc đụng chạm đến pháp luật, cấp trên vì khả năng cao sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng nóng giận mất khôn.

Hôm nay (26/11/2022) bạn hãy an phận thủ thường, làm tốt công việc của mình rồi đi về chứ đừng ôm thêm việc mang về nhà vì có làm cũng không xong. Muốn có một ngày bình yên thì tâm bạn phải tĩnh trước đã, càng suy nghĩ nhiều càng rối ren.

Tuổi Tỵ

Lời khuyên tốt nhất dành cho người tuổi Tị là hãy giữ lý trí trong mọi việc, chớ nên hành xử bốc đồng. Hung tinh xuất hiện từ đầu tuần ngăn trở rất nhiều kế hoạch mà bản mệnh đã đề ra từ trước. Thay vì đợi cho sự cố xảy ra thì bạn nên chủ động để thích nghi, thay đổi với hoàn cảnh thực tế, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong, may mà đó là những khoản tiền không quá lớn.

Thời điểm này, bạn nên tìm cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, chớ nên buồn bã vì những gì đã qua.

Ngoài ra, vận trình tình cảm đang đi xuống khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu. Những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khá căng thẳng, vì vậy hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói.

Tuổi Tuất

Thiên Quan lâm mệnh đem lại nhiều nỗi lo cho tuổi Tuất. Dù cố gắng nhưng con giáp này vẫn khó tránh khỏi những khó khăn và rắc rối nhất định trong sự nghiệp. Tuất nhanh nhẹn nhưng dễ bị kích động, dễ làm hỏng việc, hay bị cấp trên bắt bẻ. Bản mệnh hay lo nghĩ nhiều, dễ bị ảnh hưởng bởi những lời thị phi, đàm tiếu không hay dù không phải là người gây ra nhưng sự tác động của nó lại khiến người tuổi Tuất một phen lao đao.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hom-nay-26-11-2022-3-con-giap-dinh-thi-phi-kho-go-cang-suy-nghi-cang-roi-ren-528266.html