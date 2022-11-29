Hết tháng 11/2022, 3 con giáp chắc chắn phát tài, tam hỷ vẫy gọi, gánh bạc chở vàng về nhà, tiền ào ạt vào tủ

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 08:20

Đây là thời điểm 3 con giáp sẽ bắt đầu đón nhận dấu hiệu chuyển mình. Dù gặp áp lực khó khăn, họ cũng mạnh mẽ vượt qua và “chuyển họa thành phúc”, tranh thủ cơ hội để thể hiện năng lực, tăng tiến về tài lộc.

Tuổi Ngọ

Hết tháng 11, nguyên khí dồi dào, tài lộc của tuổi Ngọ sẽ hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể. 

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Mặt khác, những người tuổi Ngọ còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái.

Hết tháng 11/2022, 3 con giáp chắc chắn phát tài, tam hỷ vẫy gọi, gánh bạc chở vàng về nhà, tiền ào ạt vào tủ - Ảnh 1
Hết tháng 11, nguyên khí dồi dào, tài lộc của tuổi Ngọ sẽ hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên hết tháng 11/2022, vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh. Đây cũng là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên.

Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của họ. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến. Nhật nguyệt và ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho tình hình mộc sinh hỏa vượng, không chỉ có hi vọng sẽ thay đổi được cục diện mà quý nhân cũng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của bản thân cũng sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. 

Hết tháng 11/2022, 3 con giáp chắc chắn phát tài, tam hỷ vẫy gọi, gánh bạc chở vàng về nhà, tiền ào ạt vào tủ - Ảnh 2
Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên hết tháng 11/2022, vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 

Hết tháng 11/2022, Chính Tài bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Tuy nhiên, người tuổi Thân có thể gặp điềm xấu về sức khỏe, cẩn thận vấn đề viêm họng hay sức khỏe của phổi. Cả người cũng dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải hơn, cần đảm bảo ngủ đủ giấc, vận động nhiều, kéo giãn cơ xương sẽ có lợi cho sức khỏe. Người cầm tinh những chú Khỉ cũng nên hạn chế thể hiện cái tôi của mình. Họ phải tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người một cách cẩn thận. Như vậy mới ngày càng hoàn thiện bản thân tốt hơn. So với khi làm việc độc lập một mình, sức mạnh tập thể sẽ giúp họ đi xa hơn.

Hết tháng 11/2022, 3 con giáp chắc chắn phát tài, tam hỷ vẫy gọi, gánh bạc chở vàng về nhà, tiền ào ạt vào tủ - Ảnh 3
Hết tháng 11/2022, Chính Tài bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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