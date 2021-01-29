Hết năm là hết xui, 3 con giáp đợi đến đêm Giao Thừa để đón tiền khủng của quý nhân mang đến

Tâm linh - Tử vi 29/01/2021 11:16

Dưới đây là những con giáp may mắn chạm ngõ trong đêm Giao Thừa, phủi sạch hết vận xui để đón lộc lớn đổ về như thác nước, không còn lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý đón lộc khủng ơn trên ban cho, được quý nhân nâng đỡ hết sức. Tuổi Tý là người độc lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai để tiến thân. Đợi đến đêm Giao Thừa, bạn sẽ có vận tiền bạc đổ về như nước, lội ngược dòng đổi đời thành công.

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Tý là con giáp may mắn đón lộc cực khủng - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bạn không chỉ giàu có mà còn có cuộc sống như mơ khiến nhiều người ao ước, sung túc hết phần thiên hạ. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Tý bước sang năm mới vô cùng vượng sắc, tiền cứ hết rồi lại đầy.

Bạn nhận được cơn mưa tài lộc, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Vả lại còn có sức khỏe tốt nên tha hồ thể hiện tài năng, đảm nhiệm nhiều chức vụ trong công việc.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn mở túi hứng tiền. Tuổi Mão là những người thông minh, tài giỏi nắm bắt được nhiều cơ hội thăng tiến không ngừng trong công việc. Bạn có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, khó khăn đến mấy cũng vượt qua được dễ dàng, không sợ bất cứ ai cản đường. Nói chung vận trình của bạn sẽ khá tốt, hạnh phúc hơn những gì bản thân mong muốn.

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Mão tha hồ tiêu tiền không lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Đợi đến đêm Giao Thừa, tuổi Mão có công việc thuận lợi, gặt hái được khá nhiều thành tựu. Cuộc sống vì thế mà khởi sắc, tốt hơn những gì bản thân mong đợi. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn nhất ơn trên ban cho. Bạn phủi sạch hết những điều xui xẻo đã qua, chỉ cần ngồi không ăn sung mặc sướng trong thời điểm này.

Tuổi Thân

Thân được đánh giá cao khả năng sáng tạo, làm một hưởng mười. Sở hữu đầu óc nhanh nhạy nên bạn tha hồ thể hiện tài năng tiềm ẩn của bản thân. Bạn cố gắng nỗ lực hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn nên tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương.

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Thân được đánh giá cao khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm Giao Thừa, tuổi Thân sẽ phủi sạch vận xui trong năm cũ và đón một cái Tết vô cùng ấm no. Bạn là con giáp giỏi giang, vượt nhiều kiếp nạn thành công. Thời điểm này bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm ở đó, tha hồ tiêu tiền không lo nghĩ.

Đặc biệt, đây là thời điểm tốt để bạn đón nhiều lộc lớn, tin vui đổ về nhiều không đếm hết. Năm Tân Sửu 2021 sẽ là một năm có nhiều tin vui nhất dành cho bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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