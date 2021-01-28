2 ngày đầu Tết Nguyên Đán, 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, lương thưởng tăng 9 con số 0

Tâm linh - Tử vi 28/01/2021 19:30

Dưới đây là những con giáp may mắn kiếm tiền siêu đỉnh, lương thưởng tăng chóng mặt không còn vướng vào những chuyện buồn trong 2 ngày đầu Tết Nguyên Đán.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặt hái được nhiều thành quả lớn. Trong thời gian này nguồn thu nhập của bạn tăng lên cấp số nhân, tài khoản ting ting mỗi ngày. Những người làm công ăn lương có quyết định tăng lương thưởng, được cấp trên khen ngợi hết lời. Công việc của bạn gặt hái được nhiều thành tựu lớn, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận.

con giap may man 1
Tý là con giáp may mắn kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm mới tuổi Tý cần xác định được mục tiêu, công việc mà bản thân muốn làm để có một năm vô cùng hạnh phúc. Nếu có ý định kinh doanh buôn bán, hãy cố gắng phát huy để thu về nguồn tiền siêu khủng, nhận được nhiều lời khen.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn. Bạn khá kiên cường và có lòng chính nghĩa nên được nhiều người yêu mến. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Trong công việc, bạn luôn dồi dào năng lượng và có nhiều ý tưởng sáng tạo tốt nên tha hồ nằm không hưởng lộc.

con giap may man 2
Ngọ có vận trình vượng sắc ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khá tốt. Hãy chuẩn bị tinh thần đón duyên lành như ý. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp bản lĩnh, được cấp trên nâng đỡ nên phụ trách nhiều việc quan trọng. Người tuổi Hợi lại có khả năng giao tiếp tốt nên tài chính khá thuận lợi, công việc hợp tác đầu tư cũng thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, bạn là một trong những con giáp gặp được nhiều may mắn, dù sóng gió có ập đến bạn cũng vượt qua được dễ dàng. Những việc bạn làm đều được công nhận, đền đáp xứng đáng.

con giap may man 3
Hợi đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều tin vui. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận yêu thương nhau nhiều hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui về con đường tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sự giàu sang ập đến bất thình lình đúng 2 tháng tới, 3 con giáp thành đại gia chỉ sau một đêm

Sự giàu sang ập đến bất thình lình đúng 2 tháng tới, 3 con giáp thành đại gia chỉ sau một đêm

Dưới đây là những con giáp may mắn sự giàu sang ập đến bất thình lình khiến bạn không kịp trở tay, có thể trở thành đại gia chỉ sau một đêm đúng 2 tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bản lĩnh tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang