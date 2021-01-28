Sao quả tạ chiếu mệnh trong 49 ngày tới, 3 con giáp hao tài tốn của, làm một mất mười

Theo tử vi 12 con giáp, Mão vướng vào nhiều chuyện buồn, thất thoát tiền bạc. Trong năm Tân Sửu, mọi việc ập đến bất ngờ nên tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Bản thân cố gắng nhiều nhưng không được đền đáp như ý mình mong muốn. Bạn bị cấp trên khiển trách vì không hoàn thành đúng thời hạn công việc. Những tin buồn đổ đến không ngừng khiến sức khỏe , tinh thần tụt dốc không phanh.

Chuyện tiền bạc trong thời điểm này thất thoát nhiều vì đầu tư làm ăn thua lỗ, hùn hạp bị bạn bè lừa gạt. Tuổi Mão làm một tiêu mười nên thường vướng phải cảnh vay nợ khắp nơi, không trả hết được.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp xui xẻo, bị Thần Tài ngó lơ. Bạn gây ra nhiều họa lớn khiến tinh thần mệt mỏi, làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Trong thời điểm này nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, làm việc nên tập trung để không bị khiển trách.

Thân vướng phải thị phi, sao quả tạ chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn bị sao quả tạ chiếu mệnh nên làm gì cũng gặp chuyện buồn. Nhất là vận tiền bạc đều không như ý muốn. Bên cạnh đó bạn nên cẩn thận trong ăn uống, chú ý đến sức khỏe đừng làm việc quá sức. Vì có thể bạn sẽ mắc phải chứng bệnh liên quan đến bao tử, đau đầu.

Tuổi Dậu

Tử vi học dự báo rằng tuổi Dậu có một năm gặp nhiều đại hạn. Bạn rơi vào tình cảnh nghèo khó, tiền bạc thất thoát nhiều nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Bên cạnh đó bạn đối mặt với nhiều thử thách nhưng không vượt qua được nên tinh thần xuống dốc không phanh. Bạn là người ngạo mạn nên công việc gặp nhiều trục trặc, bị tiểu nhân hãm hại không ngóc đầu lên được.

Dậu có vận đen đeo bám không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Để giảm bớt những vận đen trong thời điểm này, bạn nên đi chùa, hành thiện tích đức. Dậu nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn đến với mình trong thời điểm nhiều biến động này.

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