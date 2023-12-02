Hào quang tỏa sáng, 19h ngày 4/12/2023, 3 con giáp bước qua đen đủi, làm gì cũng công thành danh toại, sự nghiệp vươn tầm tuyệt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 08:24

19h ngày 4/12/2023, 3 con giáp bước qua đen đủi, làm gì cũng công thành danh toại, sự nghiệp vươn tầm tuyệt đỉnh.

Tuổi Thìn

19h ngày 4/12/2023, vận trình tài lộc của người tuổi Thìn khởi sắc rực rỡ. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc quy mô kinh doanh của mình. Bạn chắc chắn sẽ nhận được sự hậu thuẫn lớn lao của người thân và bạn bè xung quanh, khiến mọi việc tiến triển càng thêm thuận lợi.

Hào quang tỏa sáng, 19h ngày 4/12/2023, 3 con giáp bước qua đen đủi, làm gì cũng công thành danh toại, sự nghiệp vươn tầm tuyệt đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Ngày 4/12/2023, sự nghiệp của người tuổi Tý làm công ăn lương có dấu hiệu khởi sắc, kéo theo đó là sự phát triển tích cực trên phương diện tài lộc.

Các cát tinh Chính Ấn và Thiên Ấn đã giúp bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, nếu hoàn thành tốt thì dễ tạo được lòng tin với mọi người, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Hào quang tỏa sáng, 19h ngày 4/12/2023, 3 con giáp bước qua đen đủi, làm gì cũng công thành danh toại, sự nghiệp vươn tầm tuyệt đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày 4/12/2023, phương diện tài chính của người tuổi Dậu có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương.

Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn đến mức nào, người tuổi Dậu cũng chớ nên huênh hoang, khoe mẽ kẻo rắc rối sẽ đổ ập xuống đầu lúc nào không biết.

Hào quang tỏa sáng, 19h ngày 4/12/2023, 3 con giáp bước qua đen đủi, làm gì cũng công thành danh toại, sự nghiệp vươn tầm tuyệt đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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