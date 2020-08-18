Gọi tên 3 con giáp phú quý phát tài, tình tiền đầy tay, may mắn ngút trời trong 60 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18/08/2020 12:43

Số trời đã định, trong 60 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 60 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn, chỉ việc rung đùi hốt bạc. 

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60 ngày tới trời sẽ bù đắp cho Mùi với cơn mưa bạc tiền, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người hiền lành, thông minh và có gan làm giàu. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong nghèo khó nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn có thể tự mình lập nghiệp, thành công vang dội ngay từ thuở độc thân. Càng về hậu vận con giáp giàu có này càng sung túc an nhàn, phú quý ập xuống đầu tới tấp.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những tháng đầu năm bị sao xấu chiếu mệnh nên Mùi gặp khá nhiều chuyện không may mắn. Thế nhưng, 60 ngày tới trời sẽ bù đắp cho bạn với cơn mưa bạc tiền, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. 

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Nếu đang giường đơn gối chiếc Thìn sẽ gặp được người khiến con tim mình rung động, nguyện yêu thương bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Được thần may mắn gọi tên, thần tài dúi tiền vào tay nên người tuổi Thìn sẽ có 60 ngày tới ngập trong biển tiền, công thành danh toại. Dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp tài năng này cũng thăng tiến nhanh như diều gặp gió, số dư trong tài khoản nhảy số liên tục.

Chẳng những kiếm tiền cực đỉnh, may mắn ngút trời, Thìn còn được sao đào hoa chiếu mệnh nên nếu đã có cặp có đôi sẽ càng ấm êm viên mãn. Nếu đang giường đơn gối chiếc Thìn sẽ gặp được người khiến con tim mình rung động, nguyện yêu thương bạn cả đời. 

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Tỵ sẽ song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu sụ trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Quý nhân chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh nên trong 12 con giáp sẽ không ai may mắn bằng người tuổi Tỵ trong 60 ngày tới. Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho Tỵ ắt kiếm được bộn tiền, thăng chức tăng lương, công danh xán lạn.

Thế nên, Tỵ đừng ngại thử sức ở lĩnh vực mới, cũng đừng sợ thất bại. Chỉ cần bạn lên kế hoạch bài bản, đầu tư khôn ngoan thì tiền ắt tự chui vào túi, song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu sụ trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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