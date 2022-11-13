Giữa tháng 11 'thêu hoa dệt gấm', cuối tháng hốt bạc hốt vàng, 3 con giáp một tay ôm hết của cải, thu hút phú quý, tình - tiền chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 20:38

Theo tử vi phương Đông, từ giữa đến cuối tháng 11 xuất hiện 3 con giáp may mắn về tài lộc, công danh thăng tiến, tình cảm nở hoa.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu may mắn được sao Thổ Tú chiếu mệnh mang đến sự nhẹ nhõm, thoải mái; bằng một tinh thần lạc quan con giáp này làm việc với tâm thế hồ hởi, phấn khởi và có cảm giác thích thú. Từ đó mà thu về tay không ít lợi nhuận vượt ngoài sức tưởng tượng. Theo tử vi phương Đông dự đoán, từ giữa đến cuối tháng 11, bên cạnh đón nhận lợi nhuận từ công việc thì bản mệnh tuổi Sửu cũng bất ngờ được nhận một phần quà có giá trị đến từ gia đình hoặc một người bạn thân thiết.

Với món quà này vấn đề tâm lý trước giờ của bạn được giải tỏa hoàn toàn. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm lại càng như "diều gặp gió", những người cô đơn sớm tìm được đối tượng thích hợp và nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương, tìm hiểu kĩ lưỡng.

Giữa tháng 11 'thêu hoa dệt gấm', cuối tháng hốt bạc hốt vàng, 3 con giáp một tay ôm hết của cải, thu hút phú quý, tình - tiền chạm đỉnh - Ảnh 1
Theo tử vi phương Đông dự đoán, từ giữa đến cuối tháng 11, bên cạnh đón nhận lợi nhuận từ công việc thì bản mệnh tuổi Sửu cũng bất ngờ được nhận một phần quà có giá trị đến từ gia đình hoặc một người bạn thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được Thực Thần che chở cùng tác động mạnh mẽ đến từ Thiên Quan nên tuổi Thìn không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì trong thời gian từ giữa đến cuối tháng 11. Đây chính là thời điểm vượng phú dành cho bạn, cuộc sống bạn tựa như một vương giả thực sự. 

Với người làm kinh doanh không những tìm được nguồn hàng giá tốt, chất lượng mà còn gặp được đối tác chấp nhận đầu tư vào cơ sở, doanh nghiệp của bạn. Nhân cơ hội này bạn hoàn toàn có thể mở rộng kinh doanh thu về lãn gấp ngàn lần thông thường. Với những người làm công ăn lương xóa bỏ được rào cản với đồng nghiệp và cấp trên khiến tâm tư bạn trút được gánh nặng muôn phần từ đó tập trung cao độ cho công việc. 

Giữa tháng 11 'thêu hoa dệt gấm', cuối tháng hốt bạc hốt vàng, 3 con giáp một tay ôm hết của cải, thu hút phú quý, tình - tiền chạm đỉnh - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được Thực Thần che chở cùng tác động mạnh mẽ đến từ Thiên Quan nên tuổi Thìn không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì trong thời gian từ giữa đến cuối tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Từ giữa đến cuối tháng 11, tuổi Thân được Tài Thần cưng chiều hết mực, cho lợi nhuận tiền bạc về đổ xô lại được cho cả cơ hội gặp gỡ, làm việc với các bậc tiền bối lão làng. Nhân thời cơ ngàn năm có một này bạn hãy tìm cho mình một kế hoạch phát triển thuận đường, và xin sự trợ giúp từ họ bởi họ chính là những quý nhân mà Tài Thần gửi gắm đến cho bạn ngày hôm nay. 

Với những người làm kinh doanh sẽ nhanh chóng mở rộng cơ sở, bạn sớm thu lại được lời lãi sau khoảng thời gian hàng hóa lẹt đẹt. Về phương diện tình cảm khởi khí khai lộc, người độc thân tìm được đối tượng muốn gửi gắm yêu thương. Với các cặp đôi có một cuộc hẹn để đời, nếu đã yêu nhau lâu dài bạn hoàn toàn có thể cầu hôn hoặc chấp nhận lời cầu hôn từ người ấy. 

Giữa tháng 11 'thêu hoa dệt gấm', cuối tháng hốt bạc hốt vàng, 3 con giáp một tay ôm hết của cải, thu hút phú quý, tình - tiền chạm đỉnh - Ảnh 3
Từ giữa đến cuối tháng 11, tuổi Thân được Tài Thần cưng chiều hết mực, cho lợi nhuận tiền bạc về đổ xô lại được cho cả cơ hội gặp gỡ, làm việc với các bậc tiền bối lão làng - Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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