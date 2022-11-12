Giữa tháng 11 dương, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi này làm ăn thuận phát, đại cát đại lộc, như ý cát tường

Giữa tháng 11 dương, người tuổi Thìn vận thế đã bắt đầu tốt hơn, vận thế của họ mới thực sự tốt, tiền bạc dễ kiếm, đầu tư có lời.

Bên cạnh đó, phải nhắc nhở tuổi Thìn, mặc dù tài vận lên, duyên tốt nhiều nhưng về mặc sức khỏe , tuổi Thìn lại không phải quá tốt. Lưu ý những bệnh về lưng, đồng thời nên nâng cao chất lượng giấc ngủ, vận động nhiều một chút, có như vậy mới khỏe mạnh, hưởng phúc về sau.

Nếu như trước đây, đường tài vận của tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, thậm chí vận rủi quấn lấy, tai ương liên miên, mệt mỏi không ngừng thì thời gian tới, cơ duyên của người tuổi Thìn sẽ tốt hơn nhiều. Nắm chặt lấy cơ hội, chăm chỉ làm việc, bớt để ý đến chuyện của người khác, tuổi Thìn sẽ có được phú quý không ai bằng.

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Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng người tuổi Hợi có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.

Tử vi dự báo, tuổi Hợi là con giáp khổ tận cam lai từ thời điểm giữa tháng trở đi. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố, đón những vận may bất ngờ. Ngoài ra, bản mệnh có thể tìm được một số cơ hội tốt trong việc phát triển sự nghiệp. Đời sống tinh thần của tuổi Hợi cũng ngày một tốt đẹp. Tiền tài của bản mệnh có dấu hiệu thăng tiến vượt bậc. Nhìn chung mọi việc đối với tuổi Hợi đều công thành danh toại.

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Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và cố gắng trong công việc. Con giáp này thận trọng lời ăn tiếng nói và nhẫn nhịn khi có chuyện. Trong các tình huống bất đồng, tranh cãi, tuổi Sửu nên chọn cách dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu.

Tử vi nói rằng trong dịp cuối năm 2023, vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ả. Người có cặp có đôi có cơ hội đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể vượt qua các thử thách trong năm Quý Mão và đạt thành công lớn. Tài lộc của người tuổi Sửu được dự báo ngày một dồi dào hơn. Tử vi nói rằng vận trình của người tuổi Sửu từ giữa tháng 11 này sẽ có quan hệ tương sinh với Thái Tuế. Con giáp này cũng được nhiều cát tinh hỗ trợ. Cùng với sự thông minh, khéo léo của mình, tuổi Sửu có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.