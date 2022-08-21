Giờ vàng điểm đúng 10 giờ ngày mai (22/8), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 22:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần.

Tuổi Tý

Đúng 10 giờ ngày 22/8, người tuổi Tý sẽ cảm thấy bản thân quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn khi đưa ra các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, con giáp này hãy lắng nghe ý kiến đóng góp từ mọi người xung quanh, thay vì chỉ khăng khăng bảo vệ chính kiến của mình nhé.

Ngũ hành tương sinh mang lại cho bạn thứ tình cảm mà bạn mong muốn, khi ở bên người ấy, bạn được là chính mình, vẫn theo đuổi đam mê của bản thân và vẫn cảm thấy thoải mái, bình yên. Vận trình tình cảm của người độc thân đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt trong thời gian gần đây.

Giờ vàng điểm đúng 10 giờ ngày mai (22/8), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần - Ảnh 1
Người tuổi Tý sẽ cảm thấy bản thân quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn khi đưa ra các quyết định quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc thuận lợi đến bất ngờ vào đúng 10 giờ ngày 22/8/2022. Thần may mắn ở bên là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp con giáp may mắn này cũng sẽ gặp được quý nhân. Theo tử vi ngày mới, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, người tuổi Mão sẽ biết mình nên làm những gì trong tương lai và làm sao để khắc phục khó khăn ở hiện tại.

Giờ vàng điểm đúng 10 giờ ngày mai (22/8), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần - Ảnh 2
Người tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc thuận lợi đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thần tình yêu mang tới hi vọng cho người tuổi Hợi, nhân duyên khởi sắc nhờ vậy mà tình yêu có phần thăng hoa, nở rộ như sắc xuân ngập tràn. Con giáp này còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều đối tượng khác phái, rất có thể sẽ trở thành một nửa trong tương lai.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi đang có những tiến triển rõ rệt. Nếu trước đó bản mệnh và nửa kia có hiểu lầm thì mâu thuẫn cũng có thể giải quyết nhanh chóng. Người tuổi Hợi tận hưởng không khí ngọt ngào bên người thân yêu của mình, tình cảm vô cùng hạnh phúc.

Giờ vàng điểm đúng 10 giờ ngày mai (22/8), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần - Ảnh 3
Nhân duyên khởi sắc nhờ vậy mà tình yêu có phần thăng hoa, nở rộ như sắc xuân ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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