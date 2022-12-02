Giờ vàng đã điểm, 3 tuổi ăn lộc bề trên, Thần Tài đem vàng đến tận cửa, càng làm càng phất, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 2 tuần tới

Sẽ không quá lời nếu nói 2 tuần tới là thời gian để những người tuổi Mão bước sang một trang mới của cuộc sống. Họ không chỉ có cơ hội gia tăng quyền lực mà còn có thể dễ dàng kiếm được một khoản tiền lớn từ một dự án trước đó.

2 tuần tiếp theo cũng là “thời gian vàng” cho những người tuổi Mão độc thân vì họ có thể gặp được một nửa của mình. Dù không phải là người tin vào tình yêu sét đánh nhưng người tuổi Mão lại dễ gặp được “định mệnh” một cách tình cờ. Chỉ cần mở lòng ra và biết tận dụng cơ hội thì bạn và đối phương có thể trở thành người quan trọng với nhau.

Mặc dù nhiều người cho rằng những người tuổi Mão bảo thủ và chỉ ưa thích sự ổn định, thế nhưng trên thực tế họ lại rất hài hước và yêu thích khám phá. Nếu công việc hay gia đình đang phát triển ổn định và diễn ra “nhịp nhàng” thì bạn nên dành thêm thời gian cho việc du lịch hoặc thử thêm một môn thể thao mới.

Tuổi Dậu

Vào 2 tuần tới, tuổi Dậu gặp được cục diện Tam Hợp Thái Tuế báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp này. Mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó.

Phương diện sự nghiệp của Dậu có thêm cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình không tệ chút nào. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn.

Tài chính ở thời điểm này khá dư dả. Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí.

Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an ui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.

Tháng này tuổi Dậu cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe. Nguyệt Lệnh lâm đất Bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn, có thể là những chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau. Hung tinh Ngũ Quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, điềm đạm, khá được lòng người. Họ không lạc lối trên con đường phát triển, luôn rất khiêm tốn, trốn tránh phiền phức, tránh xa ảnh hưởng của kẻ xấu.

2 tuần tới sẽ là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với 3 tuổi này, dễ dàng được tăng lương thăng chức, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 tuần nữa là một khoảng thời gian tốt đối với con giáp tuổi Mùi. Kể từ đầu tháng này, tiến độ phát triển của họ nhanh hơn. Vì tâm lý tương đối bình thản, yên ổn nên họ làm việc hiệu quả, tránh xa khó khăn, rắc rối.

Những người này sẽ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp trong thời gian này. Từ một người "thấp cổ bé họng" ở công ty. họ phát huy được hết tài năng của mình, thành công nổi trội và ngày càng chứng tỏ "tầm vóc" không nhỏ của mình trong công việc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.