Giờ VÀNG đã điểm, qua 00h đêm nay 3/11/2023: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, có phúc trời sinh, sớm đổi đời năm Quý Mão 2023

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 23:00

Bước sang ngày mới 3/11, 3 con giáp sau có vận trình tài lộc rực rỡ, kinh doanh suôn sẻ, nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có sự chăm chỉ, nỗ lực, kiên trì hơn người. Thời gian trước đây, bản mệnh gặp một số trở ngại. Tuy nhiên, điều này không làm tuổi Sửu cảm thấy chán nán và bỏ cuộc. Tử vi nói rằng, bước vào tháng 11/2023, người tuổi Sửu có vận trình tài lộc rực rỡ, mọi công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng 3/11, tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Thời gian này, sự nghiệp của bản mệnh có nhiều bước tiến mới, có thêm cơ hội thăng tiến. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục duy trì thái độ làm việc tập trung, chăm chỉ là có thể đạt được điều mình muốn.

Giờ VÀNG đã điểm, qua 00h đêm nay 3/11/2023: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, có phúc trời sinh, sớm đổi đời năm Quý Mão 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 3/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hôm nay công danh sự nghiệp dần lấy lại phong độ. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão công danh sự nghiệp đang dần lấy lại phong độ, bạn đã biết cách sử dụng tài nguyên vào công việc.   

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão thay đổi cảm xúc, không muốn quen những người yêu ở xa.    

Tài lộc: Bạn đang học cách quản lí tài chính, nên còn thiếu xót. 

Sức khoẻ: Bản thân chăm chỉ luyện thể thao, cơ thể dần khỏe mạnh. 

Giờ VÀNG đã điểm, qua 00h đêm nay 3/11/2023: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, có phúc trời sinh, sớm đổi đời năm Quý Mão 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 3/11/2023, tuổi Dậu có được quãng thời gian tương đối yên bình. Con giáp này sẽ đạt được sự cân bằng cần thiết sau thời gian đã phải vò đầu bứt tai giữa nhiều lối rẽ.

Có những điều kiện hỗ trợ cho thu nhập tăng. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư và chính sách. Giai đoạn này mang đến cho bản mệnh cơ hội kiếm tiền từ các nguồn khác nhau.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Giờ VÀNG đã điểm, qua 00h đêm nay 3/11/2023: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, có phúc trời sinh, sớm đổi đời năm Quý Mão 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 3 đến ngày 6/11, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc, của cải đầy tay, giàu có bất ngờ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Từ ngày 3 đến ngày 6/11, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc, của cải đầy tay, giàu có bất ngờ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Từ ngày 3 đến ngày 6/11/2023, 3 con giáp sau cuộc sống dần khởi sắc, có nhiều vận may về tài lộc, nên chủ động nắm bắt cơ hội.

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