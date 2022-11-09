Giờ Mùi hôm nay (8/11/2022): Nhà có 3 con giáp này đón lộc Thần Tài, thu tiền mỏi tay, quý nhân che chở, không cần lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 08:55

Không cần phải chờ đợi quá lâu, ngay giờ Mùi hôm nay (8/11/2022), những con giáp dưới đây có thể tha hồ tận hưởng phúc báo.

Tuổi Sửu

Khác với con giáp khác, tuổi Sửu là những người khá điềm tĩnh và có tính cách ổn định. Ngay cả khi họ gặp phải khó khăn, sóng gió trong cuộc sống, họ vẫn bình tĩnh đối mặt và tìm cách vượt qua. Trong những năm đầu đời, tuổi Sửu khá vất vả, chật vật tìm kiếm hướng đi, họ luôn phải cố gắng làm việc không ngừng để tạo ra thành quả cho bản thân mình.

Tuổi Sửu tâm niệm rằng, mỗi người sinh ra đều phải có trách nhiệm với cuộc sống của họ, vì vậy nếu bản thân không sống thoải mái thì làm sao lo lắng cho người khác. Vì vậy tuổi Sửu đã nỗ lực hết mình để tạo dựng cơ ngơi cho bản thân, sau đó họ dành tất cả những điều tốt đẹp cho những người thân xung quanh. Bước sang giờ Mùi ngày hôm nay (8/11), đa số tuổi Sửu đều tích lũy được khoản tài sản kha khá, và sự giàu có đó sẽ tăng trưởng theo thời gian. Nếu gia đình nào có tuổi Sửu, thì xác định cả nhà luôn sung túc và ấm êm, con cháu sẽ được hưởng phước về sau.

Giờ Mùi hôm nay (8/11/2022): Nhà có 3 con giáp này đón lộc Thần Tài, thu tiền mỏi tay, quý nhân che chở, không cần lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Bước sang giờ Mùi ngày hôm nay (8/11), đa số tuổi Sửu đều tích lũy được khoản tài sản kha khá, và sự giàu có đó sẽ tăng trưởng theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, quý nhân vận của tuổi Tuất khá vượng khi bước sang giờ Mùi hôm nay (8/11/2022). Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn.

Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro. Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

Giờ Mùi hôm nay (8/11/2022): Nhà có 3 con giáp này đón lộc Thần Tài, thu tiền mỏi tay, quý nhân che chở, không cần lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, quý nhân vận của tuổi Tuất khá vượng khi bước sang giờ Mùi hôm nay (8/11/2022) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cảm thấy tràn đầy hứng khởi khi nghĩ đến công việc. Bước sang giờ Mùi hôm nay (8/11), con giáp tuổi Thân cảm thấy đã đủ mạnh dạn và sẵn sàng bắt đầu những nhiệm vụ mới hoặc thực hiện những công việc vốn đơn điệu hàng ngày bằng một cách hoàn toàn khác biệt.

Đồng thời, con giáp này sẽ biết rằng đây là lúc cần thay đổi bản thân, đặc biệt là với những thói xấu vốn bị người khác kêu ca nhiều. Cứ kiên trì mỗi ngày, bạn sẽ dần hoàn thiện được bản thân và trở thành người xuất sắc hơn. Người độc thân đã có những suy nghĩ tích cực hơn về chuyện tình cảm. Nếu có thiện cảm với ai, bạn sẵn sàng là người chủ động chứ không chờ đợi đối phương mở lòng trước nữa. Cuộc sống của bạn sẽ sớm bước sang trang mới.

Giờ Mùi hôm nay (8/11/2022): Nhà có 3 con giáp này đón lộc Thần Tài, thu tiền mỏi tay, quý nhân che chở, không cần lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Bước sang giờ Mùi hôm nay (8/11), con giáp tuổi Thân cảm thấy đã đủ mạnh dạn và sẵn sàng bắt đầu những nhiệm vụ mới hoặc thực hiện những công việc vốn đơn điệu hàng ngày bằng một cách hoàn toàn khác biệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

2 ngày Rằm tháng 10: TOP 3 con giáp này mang mệnh nữ hoàng, quý nhân bên cạnh, tiền đổ ào ào, cứ bước ra cửa là có tiền

2 ngày Rằm tháng 10: TOP 3 con giáp này mang mệnh nữ hoàng, quý nhân bên cạnh, tiền đổ ào ào, cứ bước ra cửa là có tiền

Trong số 12 con giáp, có những con giáp được trời ban mệnh phú quý, cuộc sống khó khăn thế nào không biết nhưng sang 2 ngày Rằm tháng 10, họ sẽ được tận hưởng giàu sang phú quý và có một cuộc sống viên mãn.

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