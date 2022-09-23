Gieo quẻ tử vi ngày 24/9: Đoán biết 3 con giáp từ "gà hóa phượng" phút chốc đổi vận trở nên giàu sang phú quý ngập trời, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 06:50

Về gần cuối tháng 9, có 3 con giáp gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, sẽ trở nên cực kỳ giàu có.

 

Tuổi Dậu

Trong tháng 9 dương lịch năm nay người tuổi Dậu có quý nhân Tam Hợp phù trợ, gặp chuyện khó khăn gì cũng dễ vượt qua. Sự nghiệp có sự cạnh tranh nhưng là dấu hiệu tích cực, là động lực để họ càng cố gắng hơn. Tiền tài ngày một khởi sắc. Buôn bán, kinh doanh hay đầu tư thì nên cẩn thận nhưng bù lại lợi nhuận thu về sẽ không hề ít.

Gieo quẻ tử vi ngày 24/9: Đoán biết 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' phút chốc đổi vận trở nên giàu sang phú quý ngập trời, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, con giáp này nên mạnh dạn đầu tư, kiên nhẫn sẽ gặt hái thành công nhất định. Trong tháng này, gia đạo rất viên mãn, vợ chồng hạnh phúc, đã đến lúc tính chuyện con cái. Quan hệ cha mẹ và con cái cũng tốt hơn, không gặp nhiều mâu thuẫn như trước. Sức khỏe của người tuổi Dậu cần chú ý ăn uống điều độ, đừng vì sợ tăng cân mà nhịn ăn. Họ cũng cần đề phòng bệnh cảm, đau mắt đỏ…

Tuổi Dần

Về gần cuối tháng 9, những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của họ sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Gieo quẻ tử vi ngày 24/9: Đoán biết 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' phút chốc đổi vận trở nên giàu sang phú quý ngập trời, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn. Từ giờ đến đầy tháng 10 tới, tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó. 

Tuổi Tuất

Trong tháng 9/2022 dương lịch, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện, quý nhân là nữ mệnh. Sự nghiệp có bước phát triển tốt, sẽ có khó khăn nhưng họ sẽ càng có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn. Trong tháng này, người tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài càng nhiều. Kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt. Dù là kinh doanh dạng nhỏ hay lớn đều rất bận rộn, nhiều đơn hàng, doanh thu ngày càng nhiều. Dù vậy, họ nên cẩn thận người vay mượn tiền, không khéo bị mất tiền. 

Gieo quẻ tử vi ngày 24/9: Đoán biết 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' phút chốc đổi vận trở nên giàu sang phú quý ngập trời, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có thể đi du lịch hay công tác xa vào tháng này. Họ nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận trong đi đứng, cẩn thận gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng. Tình duyên là chuyện khó biết trước. Do đó, cứ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, thay vì tránh né. Nếu còn tình cảm, hãy cho mình và đối phương cơ hội. Còn không, hãy giải thoát cho cả hai để có một bắt đầu mới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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