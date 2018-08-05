Giải đáp vấn đề hai vợ chồng cùng mệnh Thổ, tốt hay xấu?

Tâm linh - Tử vi 05/08/2018 05:00

Bạn đang yêu và muốn tiến đến hôn nhân nhưng đang thắc mắc liệu hai vợ chồng cùng mệnh Thổ có hợp nhau không? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời.

Tôi và anh Hoàng yêu nhau đã 2 năm, tình cảm mặn nồng và sắp đi đến hôn nhân. Theo tập tục của người xưa thì trước khi cưới 2 vợ chồng phải xem tuổi. Tôi và anh đi xem tuổi thì phát hiện hai vợ chồng cùng mệnh Thổ, cụ thể là vợ chồng cùng mệnh Lộ Bàng Thổ. Bây giờ tôi hoang mang không biết 2 vợ chồng có hợp nhau sau khi cưới không?

Vợ chồng cùng mệnh Thổ có hợp nhau không?
Hai vợ chồng cùng mệnh Thổ có hợp nhau không? - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cùng mệnh Thổ có hợp nhau là câu hỏi mà từ trước đến nay ai cũng muốn tìm đáp án. Để giải đáp thắc mắc của bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu theo chia sẻ dưới đây:

1. Mệnh Thổ sinh năm nào?

Nếu sinh vào những năm dưới đây, bạn sẽ thuộc mệnh Thổ:

  • Mậu Dần: 1938, 1998
  • Tân Sửu: 1961, 2021
  • Canh Ngọ: 1990, 1930
  • Kỷ Mão: 1939, 1999
  • Mậu Thân: 1968, 2028
  • Tân Mùi: 1991, 1931
  • Bính Tuất: 1946, 2006
  • Kỷ Dậu: 1969, 2029
  • Đinh Hợi: 1947, 2027
  • Bính Thìn: 1976, 2036
  • Canh Tý: 1960, 2020
  • Đinh Tỵ:  1977, 2037

Người mệnh Thổ có bản tính ôn hòa, bao dung, đáng tin cậy. Theo phong thủy thì mệnh Thổ rất hợp với bản mệnh Thổ, tương khắc với mệnh Mộc, tương sinh với mệnh Hỏa.

2. Hai vợ chồng cùng mệnh Thổ tốt hay xấu? 

Như đã nói phía trên, nếu bạn thuộc mệnh Thổ và có vợ hoặc chồng thuộc mệnh này, thì 2 bạn sẽ rất hợp với nhau. Vợ chồng cùng mệnh Thổ, trước sẽ gặp khó khăn, gian truân, nhưng càng về sau càng sung sướng và hạnh phúc.

Hai vợ chồng cùng mệnh Thổ, lưỡng Thổ tương sinh. Nếu 2 vợ chồng luôn nương tựa, hỗ trợ nhau trong cuộc sống thì sẽ có hạnh phúc viên mãn sau này. Nếu cưới người mệnh Thổ, hôn nhân của bạn sẽ song hành cùng trời cao, trăm năm bên nhau, vợ chồng hạnh phúc. 

Vợ chồng cùng mệnh Thổ trước sẽ gặp ít khó khăn, nhưng về sau cuộc sống no ấm, hạnh phúc
Vợ chồng cùng mệnh Thổ trước cuộc sống sẽ khó khăn nhưng về sau sẽ được hạnh phúc, no ấm - Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu vợ chồng cùng mệnh Thổ sẽ gặp khó khăn đôi chút, nhưng về sau của cải nhiều, tài lộc, công danh thăng hoa, cuộc sống sung túc.

Vợ chồng cùng mệnh Thổ khi sinh con sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình hòa thuận, êm ấm, chẳng những giàu tiền của mà con cái cũng đầy đàn, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, như đã nói phía trên, vợ chồng cùng mệnh Thổ trước mắt sẽ gặp nhiều khó khăn, gian truân. Để giảm bớt sự rủi ro, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách hóa giải cho hai vợ chồng cùng mệnh Thổ nhé!

3. Cách hóa giải vợ chồng cùng mệnh Thổ

Áp dụng quy luật ngũ hành tương sinh, tương khắc. Nếu khi cưới nhau, vợ chồng bạn có lục đục hay cãi vã hãy mang bên mình những loại trang sức đá phong thủy có màu đỏ, hồng, tím để thu hút cát khí, tăng thêm may mắn, tài lộc, cho gia đình. Ví dụ như vòng tay đá mã não đỏ, đá thạch anh tím, đá thạch anh hồng Madagascar,...

Ngoài ra, do Thổ sinh Kim, nên chủ nhân mệnh Thổ có thể dùng màu trắng để trang trí trong nhà nhưng chỉ nên vừa phải. Vì Thổ tương khắc với Mộc, nên bạn chú ý màu kị nhất cho mệnh này là các gam màu xanh: Xanh lá, xanh dương, xanh nhạt,… tuyệt đối không nên sử dụng chúng trong trang trí nhà ở.

Người mệnh Thổ nên đep trang sức có màu sắc tương sinh với mình để mang lại nhiều may mắn
Người mệnh Thổ nên mang loại trang sức có màu sắc tương sinh với bản mệnh để mang lại may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Với người bản mệnh Thổ, hãy thêm màu đỏ bằng cách thay đổi họa tiết của gối, rèm cửa, thảm trải sàn hay các vật trang trí nho nhỏ trong phòng, để có được màu sắc tương sinh cho chủ nhân của gia đình.

Việc trang trí nội thất theo bản mệnh sẽ gia tăng sự thoải mái cho vợ chồng. Đồng thời, những màu sắc tương sinh này sẽ giúp cuộc sống vợ chồng suôn sẻ, hòa thuận.

Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn nữ phía trên và giúp bạn đọc có những thông tin chính xác về bản mệnh của mình. 

 *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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