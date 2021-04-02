Gia chủ phát tài, gia đạo bình an nhờ đặt 4 loại cây này lên bàn thờ Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 02/04/2021 22:44

Dùng đúng 4 loại cây phong thủy này đặt lên bàn thờ Thần Tài, gia chủ chẳng những được ưu ái cho làm ăn thuận lợi, phát tài đổi vận mà còn có cuộc sống gia đình thuận hòa, êm ấm.

Cây Lưỡi hổ

Theo khoa học, cây lưỡi hổ là một trong những loại cây có tác dụng rất tốt trong việc lọc sạch không khí, giúp cơ thể khỏe mạnh. Còn theo phong thủy, loại cây này lại rất phù hợp để đặt trong nhà, nhất là bàn thờ của Thần Tài. Các chuyên gia phong thủy cho biết, cây lưỡi hổ có khả năng xua đuổi vận xui, hóa giải những chuyện rắc rối trong gia đình. Ngoài ra, khi dùng cây lưỡi hổ để đặt trên bàn thờ Thần Tài còn khiến thu hút tài lộc, mang lại nhiều năng lượng tích cực cho gia chủ.

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Cây lưỡi hổ giúp xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ - Ảnh: Internet 

Cây Lan ý

Trong các loại cây phong thủy, lan ý là một loại cây khá dễ trồng với nhiều cách, có thể trồng ở đất hoặc trồng thủy sinh. Loại cây này ngoài việc lọc sạch những chất độc hại trong không khí, thì còn có thể giúp gia chủ hoán đổi vận khí, rũ sạch những thứ xui xẻo ra ngoài. Nếu bước vào nhà nhìn thấy một chậu lan ý được đặt trang nghiêm trên bàn thờ Thần Tài, chứng tỏ gia đình này rất may mắn, thuận hòa, cuộc sống lúc nào cũng viên mãn.

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Lan ý rất thích hợp để đặt lên bàn thờ Thần Tài hoặc trang trí trong nhà để chiêu tài đón lộc - Ảnh: Internet 

Cây Lan chi

Cây lan chi còn có một tên gọi khác chính là cây dây nhện, thuộc loại thân cỏ. Đặc điểm dễ nhận dạng loại cây này chính là có rất nhiều lá xanh mọc xòe ra xung quanh cây. Chính đặc điểm này giúp lan chi trở thành 1 trong 4 loại cây phong thủy được yêu thích nhất. Những chùm lá xum xuê chính là tượng trưng cho tài lộc rủng rỉnh mang lại cho gia chủ. Không những vậy, cây lan chi còn tượng trưng cho sự may mắn, giúp gia chủ luôn gặp nhiều cơ hội đổi đời, thăng tiến trong công việc, cuộc sống cũng êm đềm, bình an.

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Cây lan chi rất thích hợp cho gia chủ cầu tài lộc - Ảnh: Internet 

Cây Kim ngân

Đúng như tên gọi, cây kim ngân là loại cây phong thủy có tác dụng rất tốt trong việc thu hút tài lộc, mang lại tiền của cho gia chủ. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, nên đặt loại cây này lên bàn thờ Thần Tài, hoặc trang trí trong nhà. Gia chủ làm đúng theo đó sẽ liên tục gặp cơ may, tiền của ào ào vào nhà như nước, gia đạo nhờ đó cũng không còn những bất hòa trục trặc liên quan đến tiền bạc nữa.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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