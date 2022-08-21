Gặp vận làm nên đại sự: Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8), tài lộc đổ về, 3 con giáp có bước chuyển mình bất ngờ, trăm sự bình an, mọi sự hanh phúc, suôn sẻ

Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8), vận quý nhân của người tuổi Dậu bắt đầu mạnh mẽ hơn. Dù có thời điểm những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Sau khi trải qua một năm dài mài giũa và trưởng thành, tính cách của họ càng thêm cứng cỏi, biết cách khiêm tốn và “ẩn mình” tốt hơn.

Những người tuổi Dậu thường có tính cách cương nghị hơn, có lòng tự trọng cao. Do đó, họ luôn muốn nỗ lực và phấn đấu càng cao càng tốt trong mọi việc.

Đây là thời điểm người tuổi Dậu bắt đầu có công việc tấn tới. Cứ nỗ lực, cống hiến hết mình thì không cần lo lắng về sự thịnh vượng, giàu có. Khi gặp vận may chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Đối với những người cầm tinh con gà, mọi khó khăn gặp phải sẽ trở thành bàn đạp để họ trưởng thành hơn. Thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Sau khi trải qua bao gian khó của một năm dài, càng về cuối năm, họ lại càng mở ra không gian phát triển rộng lớn, xua tan hết vận rủi và đen đủi thời gian vừa qua.

Tuổi Tuất

Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8) là thời điểm tuổi Tuất bứt phá mạnh mẽ trên phương diện tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, con giáp này gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước.

Dưới sự che chở của cát thần, con giáp này đón những bước tiến thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn, nhất là ai đang kinh doanh tự do. Vấn đề tài chính không quá ảm đạm, miễn bạn có thể kiểm soát được công việc của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn khiến bạn muộn phiền nữa. Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Con giáp Tuất viên mãn trăm bề. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi trời sinh đã có tính cách ôn hòa, dễ chịu, tâm tính lương thiện, không khoanh tay đứng nhìn khi thấy người khác gặp khó khăn. Những người xung quanh gặp hoạn nạn, dù là thân thiết hay chỉ biết sơ sơ, con giáp này cũng nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ.

Chính nhờ yếu tố này mà người tuổi Mùi có nhân duyên rất tốt, nhiều bạn hữu, các mối quan hệ xã hội tương đối tốt đẹp. Đây cũng chính là khởi nguồn, mang đến quý nhân và vận may cho các bạn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ngay cả những thời điểm gặp khó khăn, người sinh năm Mùi cũng sẽ dễ vượt qua nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8) nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng Chính Đông cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm