Gặp vận làm nên đại sự: Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8), tài lộc đổ về, 3 con giáp có bước chuyển mình bất ngờ, trăm sự bình an, mọi sự hanh phúc, suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 20:15

Tử vi đúng 4 ngày đầu tuần, 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, mọi chuyển biến bất ngờ ập đến, vinh hoa, phú quý trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường có tính cách cương nghị hơn, có lòng tự trọng cao. Do đó, họ luôn muốn nỗ lực và phấn đấu càng cao càng tốt trong mọi việc.

Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8), vận quý nhân của người tuổi Dậu bắt đầu mạnh mẽ hơn. Dù có thời điểm những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Sau khi trải qua một năm dài mài giũa và trưởng thành, tính cách của họ càng thêm cứng cỏi, biết cách khiêm tốn và “ẩn mình” tốt hơn.

Đối với những người cầm tinh con gà, mọi khó khăn gặp phải sẽ trở thành bàn đạp để họ trưởng thành hơn. Thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Sau khi trải qua bao gian khó của một năm dài, càng về cuối năm, họ lại càng mở ra không gian phát triển rộng lớn, xua tan hết vận rủi và đen đủi thời gian vừa qua.

Gặp vận làm nên đại sự: Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8), tài lộc đổ về, 3 con giáp có bước chuyển mình bất ngờ, trăm sự bình an, mọi sự hanh phúc, suôn sẻ - Ảnh 1
Con giáp may mắn gọi tên Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm người tuổi Dậu bắt đầu có công việc tấn tới. Cứ nỗ lực, cống hiến hết mình thì không cần lo lắng về sự thịnh vượng, giàu có. Khi gặp vận may chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Tuất

Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8) là thời điểm tuổi Tuất bứt phá mạnh mẽ trên phương diện tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, con giáp này gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước.

Dưới sự che chở của cát thần, con giáp này đón những bước tiến thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn, nhất là ai đang kinh doanh tự do. Vấn đề tài chính không quá ảm đạm, miễn bạn có thể kiểm soát được công việc của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn khiến bạn muộn phiền nữa. Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Gặp vận làm nên đại sự: Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8), tài lộc đổ về, 3 con giáp có bước chuyển mình bất ngờ, trăm sự bình an, mọi sự hanh phúc, suôn sẻ - Ảnh 2
Con giáp Tuất viên mãn trăm bề. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi trời sinh đã có tính cách ôn hòa, dễ chịu, tâm tính lương thiện, không khoanh tay đứng nhìn khi thấy người khác gặp khó khăn. Những người xung quanh gặp hoạn nạn, dù là thân thiết hay chỉ biết sơ sơ, con giáp này cũng nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ.

Chính nhờ yếu tố này mà người tuổi Mùi có nhân duyên rất tốt, nhiều bạn hữu, các mối quan hệ xã hội tương đối tốt đẹp. Đây cũng chính là khởi nguồn, mang đến quý nhân và vận may cho các bạn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ngay cả những thời điểm gặp khó khăn, người sinh năm Mùi cũng sẽ dễ vượt qua nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8) nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng Chính Đông cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 giờ sáng mai (22.8), Thần Tài bắt sóng, phát tiền cho 3 con giáp của cải vây lấy nhà, trúng số độc đắc có 1-0-2, cuộc sống lí tưởng khó ai bằng

Đúng 8 giờ sáng mai (22.8), Thần Tài bắt sóng, phát tiền cho 3 con giáp của cải vây lấy nhà, trúng số độc đắc có 1-0-2, cuộc sống lí tưởng khó ai bằng

Tử vi đúng 8 giờ sáng mai (22.8), những con giáp có con đường tài lộc hanh thông, cuộc sống giàu sang, phú quý về tận cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 45 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi