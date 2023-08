3 ngày đầu tuần (22.8 - 24.8), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương, 3 con giáp giàu có nhất nhì thiên hạ, tài lộc chảy vào túi, tiền đổ dồn cuồn cuộn

3 ngày đầu tuần may mắn (22.8 - 24.8), quý nhân tương trợ nên chính tài của Sửu dồi dào, nguồn thu chính rủng rỉnh, con giáp này có thêm vô số cơ hội đầu tư thu lời. Sửu có tính cách lạc quan trong bất kỳ việc gì xảy ra trong cuộc sống. Họ bình tâm với những thứ xung quanh và không bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực xảy đến. Dù cho thế nào, sự nghiệp của tuổi Sửu vẫn ngày một thăng tiến bởi các tài năng đặc biệt nhất. Thiên tài vượng phát, Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu hạnh phúc, ngọt ngào, đón nhận vô số tin vui.

3 ngày đầu tuần may mắn (22.8 - 24.8), Hợi là một trong những con giáp may mắn (đặc biệt là tuổi Quý Hợi). Những người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Tuổi Hợi gặp vô số may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn thông minh, nhanh trí, làm việc rất hiệu quả. Không những thế, Thìn còn là người giàu tinh thần trách nhiệm, nói được làm được.

3 ngày đầu tuần may mắn (22.8 - 24.8) , Thìn gặp gió to, trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp con giáp này kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông. Thìn biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này. Ngọc Hoàng mở sổ điểm tên, Thần Tài giúp đỡ, trợ lực mang đến may mắn cho sự nghiệp của những người tuổi Thìn.

Thời gian này, Thìn nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm