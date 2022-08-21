Đúng 2 ngày đầu tuần (22.8 -23.8), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, Tổ Tiên thả bao lì xì, may mắn rớt trúng đầu, giàu có, sung túc, thăng hoa

Tử vi 2 ngày đầu tuần này, vạn sự suôn sẻ dành cho 3 con giáp có Quý Nhân, Tổ Tiên tặng lộc, cuộc sống đổi khác chưa từng có.

Tuổi Dậu Đúng 2 ngày đầu tuần (22.8 -23.8) này là thời điểm tuổi Dậu bứt phá mạnh mẽ trên phương diện tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, con giáp này gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước. Dưới sự che chở của Tài Thần, con giáp này đón những bước tiến thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn, nhất là ai đang kinh doanh tự do, Tổ Tiên phù trợ ăn nên làm ra, hầu bao rủng rỉnh, túi tiền đầy ắp như trúng lớn trong năm. Vấn đề tài chính không quá ảm đạm, miễn bạn có thể kiểm soát được công việc của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn khiến bạn muộn phiền nữa.

Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình. Tài thần nằm ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng đi này cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi. Con giáp Dậu có những ngày may mắn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Dưới góc độ phong thủy, năm 2022, “Tứ Lục Tinh Tú” bay về hướng Đông Nam sẽ chủ về sự nghiệp, học hành và công danh sự nghiệp. Đúng 2 ngày đầu tuần (22.8 -23.8), người tuổi Tuất bước vào thời gian sự nghiệp phát triển rất tốt, nếu có sự thu xếp hợp lý, thì sẽ có thăng tiến trong sự nghiệp. Trên phương diện tài vận, nếu đầu tư hợp lý sẽ có thể mang lại lợi nhuận cao.

Tam Hợp cục che chở, người tuổi Tuất sẽ có được thời gian ngọt ngào bên những người thân yêu, bạn được thấu hiểu và sẻ chia, hạnh phúc ngập tràn. Hãy sử dụng thời gian trong ngày hôm nay thật tốt, để chăm sóc và yêu thương người ấy nhiều hơn. Người độc thân mở rộng đường tình duyên. Con giáp Tuất ở yên vẫn gặp điềm lành. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi mèo vốn thông minh, năng động, tốt bụng và không thích gian dối. Tuy nhiên, vì quá hiền lành nên đôi khi họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng càng về sau, người tuổi Mão càng được may mắn vây quanh, có được sự che chở của tổ tiên, bồ tát. Bạn còn có cơ may trúng số độc đắc, bổ sung thêm rất nhiều lộc vào ví. Đúng 2 ngày đầu tuần (22.8 -23.8), con đường tài lộc của người cầm tinh con mèo sẽ mở rộng cửa, đón thêm nhiều may mắn và quý nhân phù trợ. Những người này có thể tỏa sáng trong công việc, được điềm lành vây quanh, làm việc gì cũng dễ thành. Trong giai đoạn này, người tuổi mèo nên tự tạo cơ hội mới, giúp sự nghiệp được mở rộng, tài lộc theo đó thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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