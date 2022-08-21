Tuần cuối tháng 7 âm lịch (24 - 29/7), 3 con giáp có vận khí nhiều biến chuyển, tài lộc đổ về như thác, tài chính lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 11:12

Tử vi tuần cuối tháng 7 âm lịch sắp tới, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền, tài lộc rất vượng.

Tuổi Tý

Tử vi tuần cuối tháng 7 âm lịch (24 - 29/7), tuổi Tý có cát tinh soi chiếu, tài lộc tăng lên gấp bội. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý giỏi kinh doanh này vốn thông minh hơn người bình thường rất nhiều, thêm vào đó là sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc, vì thế cho dù chỉ có một mình, họ cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp.

Có thể với nhiều người, đây là một việc bất khả thi, thế nhưng với tuổi Tý, đây vốn là một việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc họ có muốn bắt tay vào làm hay không. Ngay cả khi chỉ là một nhân viên, nếu con giáp này bắt tay vào công việc tập thể nào, việc đó chắc chắn sẽ hoàn thành trước dự kiến, thành công ngoài mong đợi.

Tuần cuối tháng 7 âm lịch (24 - 29/7), 3 con giáp có vận khí nhiều biến chuyển, tài lộc đổ về như thác, tài chính lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Con giáp Tý có thể thực hiện được ước mơ của mình. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, có được sự trợ giúp của 2 cát tinh là sao Tướng Tinh và sao Tam Thai tượng trưng cho quý nhân, tài lộc, của cải và may mắn, cho nên tuổi Tý được cho là sẽ có cuộc sống chí ít cũng dư dả, sung túc, thậm chí sẽ còn giàu có viên mãn. Tuổi Tý chỉ cần họ luôn nỗ lực, làm việc chăm chỉ là giấc mơ của họ sẽ dễ trở thành hiện thực.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn rất nổi tiếng, có nhiều bạn bè và kết giao rộng rãi. Sẽ có quý nhân giúp đỡ bạn. Tử vi tuần cuối tháng 7 âm lịch (24 - 29/7), đây là thời điểm thích hợp để bạn thỏa sức sáng tạo. Mọi phương diện công việc đều hanh thông, sự nghiệp hanh thông, tính tình nhiệt tình vui vẻ, dù ở đâu cũng được mọi người săn đón. Tiền thưởng nhiều hơn, cuộc sống không lo âu, không phải tiêu tiền, thích hợp để quản lý tài chính. Trong sự nghiệp có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, chọn mục tiêu, chăm chỉ làm việc, đừng vì áp lực mà thả lỏng. Nỗ lực và chăm chỉ, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tuần cuối tháng 7 âm lịch (24 - 29/7), 3 con giáp có vận khí nhiều biến chuyển, tài lộc đổ về như thác, tài chính lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Con giáp Dậu càng về già càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Năm 2022, tử vi của người tuổi Mùi rất tốt. Dù xét về sự nghiệp hay tình duyên thì đây đều là một năm khá thành công. Với sự trợ giúp đắc lực của tam đại cát tinh, Nhạc Đế, Thiên Xứng và Ngọc Đường, nhân duyên tốt đẹp, công việc thuận lợi, chuyện tình cảm cũng suôn sẻ.

Tử vi tuần cuối tháng 7 âm lịch (24 - 29/7), những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Mùi cũng gặp được nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Mùi cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ. Trong năm Nhâm Dần sắp tới, cho dù bạn là người rất nhút nhát cũng có thể thoát khỏi kiếp độc thân, mọi việc đều được như ước nguyện.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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