Tử vi đúng 8 giờ sáng mai (22.8), những con giáp có con đường tài lộc hanh thông, cuộc sống giàu sang, phú quý về tận cửa.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính cách ngay thẳng, vừa có mưu lại vừa có chí, lại rất hiểu ý người khác, trọng tình, trọng nghĩa nên đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Tử vi đúng 8 giờ sáng mai (22.8), vừa có phúc tinh xuất hiện trong cung mệnh lại vừa có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên sự nghiệp “đi lên như diều gặp gió”, “tiền vào như nước”, hạnh phúc viên mãn.

Con giáp Thân có phúc đức vây quanh mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có nhiều bước tiến mới đúng 8 giờ sáng mai (22.8). Nhờ Thần Tài chiếu cố, vận trình tài lộc của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, làm đâu thắng đó. Các kế hoạch đầu tư của con giáp này có nhiều khởi sức.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Sửu có thể vượt qua các khó khăn trong công việc, đạt nhiều thành tựu lớn.

Tử vi dự báo rằng vận trình của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, các dự án đầu tư khởi sắc. Con giáp này được nhiều cát tinh hỗ trợ cộng với sự hành xử thông minh, khéo léo nên có thể giải quyết nhiều công việc, khắc phục khó khăn.

Con giáp Sửu có những tia sáng về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi đúng 8 giờ sáng mai (22.8), tài vận của người tuổi Thìn có khởi sắc rõ rệt. Không chỉ nguồn thu chính dồi dào, rủng rỉnh mà tin vui từ việc có thêm lợi nhuận của công việc kinh doanh, đầu tư, buôn bán thêm bên ngoài cũng liên tiếp ập đến. Mọi điềm đen đủi đều được hóa giải, khúc mắc về tiền bạc cũng được tháo gỡ. Con giáp này sẽ có thời gian đắm chìm trong tin vui về tiền bạc và thu nhập.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-8-gio-sang-mai-228-than-tai-bat-song-phat-tien-cho-3-con-giap-cua-cai-vay-lay-nha-trung-so-doc-dac-co-1-0-2-cuoc-song-li-tuong-kho-ai-bang-494189.html