Ganh tị với 3 con giáp có số hưởng nhất trong 5 ngày đầu của tháng 10, bất ngờ nhận lộc liền tay, may mắn đổi đời ngay tức khắc, ung dung tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 15:42

Tử vi dự đoán có 3 con giáp có may mắn nhất trong 5 ngày đầu của tháng 10, bất ngờ nhận được phần tiền thưởng hậu hĩnh, từ giờ đến cuối năm luôn rủng rỉnh phát tài.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy,trong 5 ngày đầu của tháng 10, tuổi Tý được Chính Ấn che chở, dự báo công việc hanh thông, vạn sự thuận lợi. Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh đang có nhiều bước tiến rõ rệt. Mọi khó khăn đều được đẩy lùi nhanh chóng, giúp bạn thuận lợi hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

5 ngày này, người cầm tinh Chuột may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Hãy không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để có đủ bản lĩnh thoải mái ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.

Ngày Thủy khí vượng nhắc nhở người tuổi này bận rộn công việc đến đâu cũng cần quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe. Bạn nên thường xuyên rèn luyện tập thể dục để tăng cường sức đề kháng. Việc này có nhiều lợi ích cho bạn về cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Ganh tị với 3 con giáp có số hưởng nhất trong 5 ngày đầu của tháng 10, bất ngờ nhận lộc liền tay, may mắn đổi đời ngay tức khắc, ung dung tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho thấy,trong 5 ngày đầu của tháng 10, Tam Hợp trợ mệnh, người tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung cho công việc để nhanh chóng hoàn thành những hạng mục được giao, đồng thời đề xuất triển khai hạng mục mới.

Thực Thần bảo đảm, kế hoạch tài chính của bạn đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Mối quan hệ tình cảm hiện tại có chút thăng trầm và sóng gió. Nhân thời điểm này, bạn và người ấy nên có khoảng thời gian ngồi lại với nhau làm rõ quan điểm để tránh những hiểu lầm không đáng có. 

Ganh tị với 3 con giáp có số hưởng nhất trong 5 ngày đầu của tháng 10, bất ngờ nhận lộc liền tay, may mắn đổi đời ngay tức khắc, ung dung tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là những người liều lĩnh và không sợ thất bại trong cuộc sống. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Mùi cảm thấy mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể dễ dàng vượt qua, chỉ cần có sự quyết tâm thực sự.

Ngay từ những ngày đầu tháng 10, nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Mùi sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui.

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Ganh tị với 3 con giáp có số hưởng nhất trong 5 ngày đầu của tháng 10, bất ngờ nhận lộc liền tay, may mắn đổi đời ngay tức khắc, ung dung tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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