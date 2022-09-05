Gần kề Tết trung thu (15/8 âm lịch), số phần giàu sang gọi tên 3 con giáp, tiền về như thác lũ, thăng tiến phăng phăng, cứ thế làm giàu

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 16:26

Nếu tuổi Mão, Sửu, Ngọ biết nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà vào dịp Tết trung thu sắp tới.

Tuổi Mão

Gần kề Tết trung thu, nhờ có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm nên sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió. Tài vận cũng theo đó mà một mạch tăng cao, phát triển không ngừng. Người tuổi Mão vốn thông minh lại hiểu lòng người, thường có thái độ tích cực, lạc quan trong cuộc sống.

Đối với đa số người tuổi Mão, khoảng thời gian này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình. Có như thế, tuổi Mão mới có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu bước chân và con đường làm giàu thực sự.

Gần kề Tết trung thu (15/8 âm lịch), số phần giàu sang gọi tên 3 con giáp, tiền về như thác lũ, thăng tiến phăng phăng, cứ thế làm giàu - Ảnh 1
Gần kề Tết trung thu, nhờ có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm nên sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, vào ngày Tết trung thu, ngườ tuổi Sửu được ngôi sao may mắn "Thiên uy" chiếu sáng. Sự nghiệp của con giáp này không ngừng phất lên, chuyện kinh doanh làm ăn hay đầu tư đều có lời lãi, kết quả.

Cụ thể hơn, nhờ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, không chỉ đường tài vận của tuổi Sửu ngày một hanh thông mà bước chân ra cửa cũng có thể gặp được quý nhân. Sự nghiệp, công danh có bước tiến mạnh mẽ, công việc thuận lợi không gì sánh được, cầu tài có tài, cầu tiền có tiền. Tuổi Sửu có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

Gần kề Tết trung thu (15/8 âm lịch), số phần giàu sang gọi tên 3 con giáp, tiền về như thác lũ, thăng tiến phăng phăng, cứ thế làm giàu - Ảnh 2
Tử vi có nói, vào ngày Tết trung thu, ngườ tuổi Sửu được ngôi sao may mắn "Thiên uy" chiếu sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cận kề Tết Trung thu, nhờ quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái nên tuổi Ngọ ăn nên làm ra. Có thể nói, tài vận của tuổi Ngọ như măng mọc sau mưa, rất có triển vọng. Sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió. Làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài.

Chỉ cần người tuổi Ngọ can đảm hành động, dũng cảm phấn đầu, chắc chắn sẽ có hồi báo to lớn, đại tài tiểu tài tất cả đều tới tay. Thời gian này rất quan trọn giúp tuổi Ngọ xuôi gió xuôi nước, tiền tài không lo.

Gần kề Tết trung thu (15/8 âm lịch), số phần giàu sang gọi tên 3 con giáp, tiền về như thác lũ, thăng tiến phăng phăng, cứ thế làm giàu - Ảnh 3
Cận kề Tết Trung thu, nhờ quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái nên tuổi Ngọ ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch (1/8, 2/8): Tiền về như thác đổ, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc báo, làm một lãi mười, đầu tư bách phát bách trúng

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Tin vui cho những người thuộc 3 con giáp dưới đây dự báo sẽ mang lại cho bạn những điều viên mãn nhất trong 2 ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch.

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