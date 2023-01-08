Đếm ngược đến Giao Thừa 2023: 3 con giáp nhận lộc rộn ràng, TIỀN TÀI SẬP SÀN, may mắn bùng nổ, giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 08/01/2023 12:20

Càng gần giao thừa năm 2023, càng nhiều may mắn đổ về với 3 con giáp tài lộc tăng tiến dần đều, của cải ngày một gia tăng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách lạc quan, vui vẻ. Họ cũng thông minh, nhanh trí. Bản mệnh mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, tuổi Thân cũng có thể vươn lên cải thiện cuộc sống.

Từ giờ đến giao thừa năm 2023, tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Con giáp này có thể tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền mới, giúp cuộc sống dư dả hơn.

Đếm ngược đến Giao Thừa 2023: 3 con giáp nhận lộc rộn ràng, TIỀN TÀI SẬP SÀN, may mắn bùng nổ, giàu nứt vách - Ảnh 1

Sau nhiều khó khăn, chật vật, tuổi Thân từng bước vươn lên chứng tỏ năng lực của bản thân, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng.

Ngoài ra, vận đào hoa của tuổi Thân cũng rất tốt. Người còn độc thân có thể tìm thấy đối tượng ưng ý và bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về người ấy.

Tuổi Dậu

Dậu tính cách luôn trung thực và dù làm việc gì họ cũng rất nghiêm túc và không bao giờ giải quyết việc gì cẩu thả, hầu hết họ rất ổn định và có phong cách lãnh đạo.

Vào giao thừa năm 2023, có thể nói đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với con giáp tuổi Dậu trên phương diện tài lộc cuộc sống viên mãn. Trong thời gian này Dậu đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Người tuổi Dậu sẽ có các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Đếm ngược đến Giao Thừa 2023: 3 con giáp nhận lộc rộn ràng, TIỀN TÀI SẬP SÀN, may mắn bùng nổ, giàu nứt vách - Ảnh 2

Người tuổi Dậu có vận quý nhân rất vượng. Con giáp này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội thuận lợi để phát triển khả năng. Đặc biệt tài vận sẽ đến với Dậu trong tháng 2 âm lịch này, nếu nắm bắt được những cơ hội này, người tuổi Dậu kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài lộc, phú quý.

Vốn dĩ con giáp này luôn khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, biết cách lấy được thiện cảm và sự tin tưởng từ người đối diện. Và tháng này chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách độc lập, sáng tạo, thích tự do. Con giáp này không muốn dựa dẫm vào người khác mà luôn tự lực cánh sinh, gây dựng sự nghiệp bằng chính công sức của mình.

Tử vi dự báo rằng từ giờ đến giao thừa năm 2023, tuổi Ngọ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Cuộc sống của con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực.

Đếm ngược đến Giao Thừa 2023: 3 con giáp nhận lộc rộn ràng, TIỀN TÀI SẬP SÀN, may mắn bùng nổ, giàu nứt vách - Ảnh 3

Vận trình của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi. Con giáp này có quý nhân phù trợ, làm gì cũng suôn sẻ. Dự kiến trong dịp cuối năm này, tuổi Ngọ gặp toàn hỷ sự, tài vận thăng hoa bất ngờ.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp xứng danh người phụ nữ ‘bạc tỷ’, vượng phu ích tử, một đời kim quý, ai lấy được sướng 3 đời, giàu sang nứt vách, mệnh Phượng Hoàng cho chồng con hưởng phước

3 con giáp xứng danh người phụ nữ ‘bạc tỷ’, vượng phu ích tử, một đời kim quý, ai lấy được sướng 3 đời, giàu sang nứt vách, mệnh Phượng Hoàng cho chồng con hưởng phước

3 con giáp nữ này là những người quyền quý cao sang nhưng tính cách đẹp đẽ, dịu dàng, có số mệnh vượng phu ít tử, ai lấy được như vớ phải hũ vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi giao thừa tử vi Tết Nguyên Đán tử vi ngày 8/1/2023 tử vi tuần mới tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 3 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng