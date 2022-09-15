Duyên phận ý trời, Tình cảm thăng hoa, 3 con giáp này đúng 12h00 (14/09) vận đào hoa nở rộ, ngồi không cũng lắm mối đến tìm

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 00:40

Những con giáp sau đây trong ngày mai có cơ hội gặp được ý trung nhân nhờ vận đào hoa nở rộ.

Tử vi tuổi Mão

Ngày Tý Mão Tương Hình, công việc của người tuổi Mão không được suôn sẻ cho lắm. Bạn vốn không phải là người lười biếng, thậm chí còn khá chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng tới cuối cùng công sức của bạn lại không được người khác công nhận.

Có thể phương pháp làm việc của bạn đang gặp vấn đề ở công đoạn nào đó mà bạn không nhận ra. Hãy thử tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm hơn xem sao, cái nhìn của người ngoài cuộc sẽ khách quan và chuẩn xác hơn bạn nghĩ đấy.

Ngày Mộc sinh Thủy bù lại vận may cho mệnh chủ về đường tình duyên. Mối quan hệ của hai bạn nhờ thế mà có nhiều bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng từ thái độ của người ấy, khả năng phát triển sâu sắc hơn là điều hoàn toàn có thể.

Màu sắc hợp mệnh: xám, nâu

Con số may mắn là : 3, 21, 37

Giờ hoàng đạo: 10h

Duyên phận ý trời, Tình cảm thăng hoa, 3 con giáp này đúng 12h00 (14/09) vận đào hoa nở rộ, ngồi không cũng lắm mối đến tìm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Thìn 

Nhờ có Tam Hợp che chở, cát thần này sẽ giúp cho công việc của người tuổi Thìn tiến triển trôi chảy vô cùng, mọi thứ đang tiến băng băng không gặp phải vật cản gì. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành công việc đúng như mong đợi.

Đường tình của bản mệnh khá suôn sẻ và thuận lợi. Đôi lứa hòa thuận, tình yêu tỏa sáng lấp lánh, mang theo nhiều động lực cho con giáp này phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống

Sức khỏe lại càng đáng mừng cho con giáp này khi bạn có một ngày căng tràn sức sống, tràn đầy năng lượng để học tập, làm việc và vui chơi thỏa thích mà không phải vướng bận điều gì về mặt sức khỏe. Hãy tận hưởng thật trọn vẹn nhé!

Màu sắc hợp mệnh: đen, tím

Con số may mắn là : 5, 45, 67

Giờ hoàng đạo: 16h

Duyên phận ý trời, Tình cảm thăng hoa, 3 con giáp này đúng 12h00 (14/09) vận đào hoa nở rộ, ngồi không cũng lắm mối đến tìm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Thân

Người tuổi Thân được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc khá thuận lợi, bạn có khả năng cao ký kết hợp đồng đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công hôm nay bạn có được là nhờ vào thói quen xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bạn luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất.

Công việc ổn định, lại thêm Chính Tài nhập cục sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dồi dào và ổn định cho con giáp này. Bản mệnh mong muốn được có cho mình nguồn tài chính tốt nên có thể sẽ tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh. 

Chuyện tình cảm nở hoa đúng nghĩa, sau bao thời gian vất vả, nhọc lòng thì cuối cùng bạn và người ấy đã được bên nhau như đúng sở cầu của hai đứa. Chúc mừng tuổi Thân! 

Màu sắc hợp mệnh: tím, cam

Con số may mắn là : 8, 23, 99

Giờ hoàng đạo: 12h 

Duyên phận ý trời, Tình cảm thăng hoa, 3 con giáp này đúng 12h00 (14/09) vận đào hoa nở rộ, ngồi không cũng lắm mối đến tìm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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