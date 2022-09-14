Duy nhất 3 con giáp được Thần Tài 'để mắt' từ giữa tháng 9 trở đi, giàu có vang danh bốn bể, tứ phương hội tụ may mắn, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 17:50

Gian nan sẽ qua, từ giữa tháng 9 trở đi, 3 con giáp may mắn này sẽ liên tục gặt hái được quả ngọt trong cuộc sống.

Tuổi Dần

Nửa đầu tháng 9, tuổi Dần gặp không ít gian nan nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Do vậy từ giữa tháng 9 trở đi sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Duy nhất 3 con giáp được Thần Tài 'để mắt' từ giữa tháng 9 trở đi, giàu có vang danh bốn bể, tứ phương hội tụ may mắn, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Do vậy từ giữa tháng 9 trở đi sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có thể nói tuổi Thìn là một trong những con giáp vận khí tốt nhất từ giữa tháng 9 trở đi. Không chỉ các mối quan hệ mà cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Thìn đều bùng nổ trong thời gian này.

Tài lộc của tuổi Thìn chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Thìn làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Duy nhất 3 con giáp được Thần Tài 'để mắt' từ giữa tháng 9 trở đi, giàu có vang danh bốn bể, tứ phương hội tụ may mắn, tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Có thể nói tuổi Thìn là một trong những con giáp vận khí tốt nhất từ giữa tháng 9 trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận khí của tuổi Mùi từ giữa tháng 9 trở đi sẽ rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian này, cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một.

Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Đặc biệt, tuổi Mùi còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi. Tất cả những gì người tuổi Mùi cần làm là vận dụng tốt những gì đã học được, tích lũy sau nhiều lần thất bại.

Duy nhất 3 con giáp được Thần Tài 'để mắt' từ giữa tháng 9 trở đi, giàu có vang danh bốn bể, tứ phương hội tụ may mắn, tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Vận khí của tuổi Mùi từ giữa tháng 9 trở đi sẽ rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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