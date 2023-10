Dương khí ngất trời, may mắn ngập lối, đúng giờ Tý ngày 10/5, 3 con giáp thi nhau 'vơ vét' hết tiền của trong thiên hạ, thâu tóm mọi cơ hội đổi đời, cuộc sống viên mãn vô cùng

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Nếu không thân thiết, họ rất ít thể hiện tâm sự, tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, sau thời gian dài tiếp xúc, họ bộc lộ bản thân là người hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ lúc người khác gặp khó khăn.

Ngày 10/5, tài vận của con giáp may mắn này tốt hơn thấy rõ. Bằng sự nỗ lực của bản thân, họ vượt qua khó khăn trước mắt. Sau nhiều gian nan, vận may đã mỉm cười với con giáp tuổi Dậu. Nếu làm kinh doanh, họ buôn may bán đắt, doanh số tăng dần.