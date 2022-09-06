Được Thần Tài THẢ TRÚNG CHĨNH VÀNG, 3 con giáp KHÔNG THIẾU NHÀ – CHẲNG THIẾU XE, từ giờ đến cuối năm sống trong nhung lụa

Cũng giống như tuổi Tỵ, tuổi Dần là những người thông minh, tài giỏi, hơn nữa lại có ý chí kiên định, tự cường tự lập, không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần vốn là những người tham vọng, ngay từ giai đoạn thiếu niên, họ đã biết tìm hỏi, học hỏi và tạo ra hướng đi cho riêng mình với mục định gầy dựng cơ ngơi ổn định đồ sộ.

Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm chính là thời khắc hoàng kim trong đời tuổi Dần, những ai tưởng mình không thể thoát khỏi kiếp nghèo thì sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Còn với những ai đã có cơ ngơi ổn định thì sẽ ngày càng thịnh vượng rực rỡ hơn.

Bất kể là nam hay nữ, tuổi Dần đều có trách nhiệm với bản thân mình, đều bản lĩnh và có khả năng xây dựng cuộc sống riêng. Dù hiện tại cuộc sống của họ có như thế nào thì 10 năm tới mọi chuyện sẽ thay đổi.

Nhìn chung, hậu vận tuổi Dần nếu không được hưởng vinh hoa phú quý thì ít nhất cũng có được một gia đình sung túc đầy đủ không thiếu thứ gì, tình cảm cũng đầm ấm hạnh phúc.

Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm chính là thời khắc hoàng kim trong đời tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thuộc tuýp người “văn võ song toàn” và mệnh cách của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Dù thời trẻ, con giáp này không gặp may mắn, nhưng cùng với năm tháng, vận khí ngày một tốt lên.

Đặc biệt từ giờ đến cuối năm, cho dù là “đại tài” hay tiểu tài” thì tiền bạc lúc nào cũng như nước ào ào đổ vào túi người tuổi Tuất. Đồng thời, con giáp này cũng sẽ có được một gia đình hòa thuận ấm êm, đủ nếp đủ tẻ.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ rất siêng năng, chăm chỉ và không ngại khó khăn. Họ bằng lòng đánh đổi mọi thứ để nâng cao bản thân mình cũng như muốn thay đổi để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, thời niên thiếu tuổi Tỵ luôn nhiệt huyết, đôi lúc có chút háo thắng nên cũng gặp không ít khó khăn.

Đối với họ, mọi sự thất bại đều là bài học quý giá, nhờ vậy mà cuộc sống của họ ngày càng tiến bộ hơn. Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ bước sang trang mới rực rỡ và thành công hơn bao giờ.

Có những người tưởng chừng như rơi vào bế tắc, không lối thoát lại vực dậy bất ngờ. Từ sự nghiệp, tình cảm, tài vận, mọi thứ đều thăng hoa, 10 năm tới, thần tài và các vị thần may mắn đều chiếu cố tuổi Tỵ, giúp họ muốn gì có đó, cuộc sống đầy đủ viên mãn khiến ai cũng ghen tị.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.