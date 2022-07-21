Được Thần tài mang lộc đến đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, may mắn bung cửa, túi tiền phình to, cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7) tinh tú đem tới cho người cảm giác vừa có tiền vừa giàu có. Nó cũng khiến con giáp này trở nên coi trọng tiền bạc hơn, biết cách chi tiêu hơn.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), ngũ hành cung mệnh gặp thuận lợi được, con giáp này được Lộc Thần bảo hộ, chủ có tài mà có lộc, cuộc sống sung túc đủ đầy, càng chăm chỉ bao nhiêu càng có tiền bạc nhiều bấy nhiêu.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh, tinh tường, có nhãn quan tốt. Họ rất khôn khéo, kỹ tính nên không dễ gì bị lừa gạt. Trong công việc, con giáp này luôn cẩn trọng, tính toán kỹ trước khi làm bất cứ điều gì.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), vận khí của người tuổi Tỵ, đặc biệt là người tuổi Tỵ sinh năm 1965 và 1989 tăng cao. Họ có cơ hội đạt được những thành tích vượt bậc trong công việc, rộng đường thăng tiến. Con giáp tuổi này có phúc có phần, làm đâu gặt đấy.

Ngoài ra, người tuổi này còn có thể gặt hái thành công trong tháng 8 nữa. Người làm kinh doanh thì các thương vụ ngày càng thuận lợi, đơn hàng chốt được nhiều dẫn đến doanh thu tăng lên. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi của mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), vận khí của người tuổi Tỵ, đặc biệt là người tuổi Tỵ sinh năm 1965 và 1989 tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), người tuổi Tuất sẽ liên tiếp đón nhận những tin vui về tiền bạc, rũ bỏ những xui xẻo trước kia. Những con giáp Tuất giàu nghị lực và nhiệt huyết, không ngại khó ngại khổ sẽ được bù đắp trong thời gian này.

Nhìn chung, đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), người tuổi Tuất may mắn vượng tài lộc, làm đâu thắng đó. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, được sếp trọng dụng. Nếu kinh doanh thì sẽ buôn may bán đắt, gặp được đối tác uy tín.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm