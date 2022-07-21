Được Thần tài mang lộc đến đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, may mắn bung cửa, túi tiền phình to, cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 20:23

Theo tử vi 2022, những con giáp này sẽ có tiền vào nhà, công danh bổng lộc thăng hoa giúp họ có cuộc sống viên mãn sớm.

Tuổi Hợi

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), ngũ hành cung mệnh gặp thuận lợi được, con giáp này được Lộc Thần bảo hộ, chủ có tài mà có lộc, cuộc sống sung túc đủ đầy, càng chăm chỉ bao nhiêu càng có tiền bạc nhiều bấy nhiêu.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7) tinh tú đem tới cho người cảm giác vừa có tiền vừa giàu có. Nó cũng khiến con giáp này trở nên coi trọng tiền bạc hơn, biết cách chi tiêu hơn.

Ngoài ra con giáp này cũng thể hiện một tinh thần kiên cường, vững chắc tạo nền móng tốt hơn bao giờ hết.

Được Thần tài mang lộc đến đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, may mắn bung cửa, túi tiền phình to, cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), ngũ hành cung mệnh gặp thuận lợi được, con giáp này được Lộc Thần bảo hộ, chủ có tài mà có lộc, cuộc sống sung túc đủ đầy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh, tinh tường, có nhãn quan tốt. Họ rất khôn khéo, kỹ tính nên không dễ gì bị lừa gạt. Trong công việc, con giáp này luôn cẩn trọng, tính toán kỹ trước khi làm bất cứ điều gì.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), vận khí của người tuổi Tỵ, đặc biệt là người tuổi Tỵ sinh năm 1965 và 1989 tăng cao. Họ có cơ hội đạt được những thành tích vượt bậc trong công việc, rộng đường thăng tiến. Con giáp tuổi này có phúc có phần, làm đâu gặt đấy.

Ngoài ra, người tuổi này còn có thể gặt hái thành công trong tháng 8 nữa. Người làm kinh doanh thì các thương vụ ngày càng thuận lợi, đơn hàng chốt được nhiều dẫn đến doanh thu tăng lên. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi của mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Được Thần tài mang lộc đến đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, may mắn bung cửa, túi tiền phình to, cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), vận khí của người tuổi Tỵ, đặc biệt là người tuổi Tỵ sinh năm 1965 và 1989 tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), người tuổi Tuất sẽ liên tiếp đón nhận những tin vui về tiền bạc, rũ bỏ những xui xẻo trước kia. Những con giáp Tuất giàu nghị lực và nhiệt huyết, không ngại khó ngại khổ sẽ được bù đắp trong thời gian này.

Nhìn chung, đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), người tuổi Tuất may mắn vượng tài lộc, làm đâu thắng đó. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, được sếp trọng dụng. Nếu kinh doanh thì sẽ buôn may bán đắt, gặp được đối tác uy tín.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày cuối tuần này (23/7 -24/7): Đập tan mây mù cản lối đi, 3 con giáp niềm vui đạt đến trọn vẹn, hi vọng tràn trề, tài vận loé sáng giàu khủng

Tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày cuối tuần này (23/7 -24/7): Đập tan mây mù cản lối đi, 3 con giáp niềm vui đạt đến trọn vẹn, hi vọng tràn trề, tài vận loé sáng giàu khủng

Những con giáp này sẽ đón may mắn đến, tài lộc, tình cảm viên mãn trở nên viên mãn, không còn bất cứ ai cản đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui