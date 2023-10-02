Đúng thứ Ba và thứ Tư (3/10 - 4/10), 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 15:49

Trong ngày thứ Ba và thứ Tư, những con giáp dưới đây cực kỳ may mắn, chỉ việc an nhiên hưởng thái bình.

Tuổi Tỵ

Tử vi có nói, trong ngày thứ Ba và thứ Tư, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội tiền bạc. Bạn có thể nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch mà mình đã xây dựng từ trước hoặc tự tin nắm bắt lợi thế của mình để phát triển việc kinh doanh, đầu tư thì tài lộc của bạn sẽ trở nên khá dư dả, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Trong thời gian này, tuổi Tỵ sẽ gặp một bước ngoặt đáng kể về tiền bạc, mà công lao lớn thuộc về công sức và nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian qua. Tuổi Tỵ hãy bình tĩnh tự tin mà chinh phục những gì mình mơ ước trước đó nhé. Về chuyện tình cảm, những người còn độc thân sẽ có rất nhiều người mai mối theo đuổi. Với những tuổi Tỵ có gia đình thì nhân duyên vô cùng tốt trong nhà có nhiều tin vui đưa đến.

Đúng thứ Ba và thứ Tư (3/10 - 4/10), 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày thứ Ba và thứ Tư, người tuổi Dậu có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Những người tuổi Dậu đều là người biết quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá. Tuổi Dậu sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc ngoài lương, cuộc sống vô cùng viên mãn. Với những người làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ để bạn có cuộc sống mà mình mơ ước trong tháng này.

Với nhưng người tuổi Dậu làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Khi bạn có được sự uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác khiến bạn có cơ hội mở rộng kinh doanh kiếm bộn tiền.

Đúng thứ Ba và thứ Tư (3/10 - 4/10), 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang dành nhiều thời gian để tập trung cải thiện tình hình tài chính của mình một cách đáng kể. Nếu như giai đoạn trước người tuổi Hợi còn gặp một số khó khăn vướng mắc trong công việc thì đây chính là khoảng thời gian tuổi Hợi có thể giải quyết mọi khó khăn của mình dễ dàng.

Đặc biệt vào thời gian này, Hợi đó có quý nhân theo gót nên làm gì cũng dễ dàng thu về nhiều tài lộc. Cuộc sống của những người tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp trong ngày thứ Ba và thứ Tư. Tuy nhiên, để mọi việc trở nên tốt đẹp trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn vẫn nên xác thực độ khả thi của kế hoạch rồi mới tiến hành đầu tư nhé.

Đúng thứ Ba và thứ Tư (3/10 - 4/10), 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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